O echipă din liga a doua portugheză a scris una dintre cele mai frumoase povești ale serii în Europa League. Torreense a câștigat în Norvegia, deși a jucat în inferioritate numerică pe final. Iar în Grecia, OFI Creta a produs surpriza și a învins-o pe mult mai titrata Hoffenheim.

La doar câteva luni după ce a câștigat Cupa Portugaliei, dar a pierdut apoi barajul de promovare, formația Torreense a debutat în faza ligii din Europa League cu o victorie spectaculoasă. Echipa din liga a doua portugheză s-a impus cu 2 la 1 pe terenul lui Lillestrom, în Norvegia.

Oaspeții au început perfect și au deschis scorul în minutul 23. Alex Alfaro s-a înălțat și a înscris cu o lovitură de cap, marcând primul gol european din istoria clubului. Apoi Torreense și-a mărit avantajul în minutul 49. Manu Pozo a fost cel care a trimis mingea în colțul porții.

Norvegienii au redus din diferență după aproximativ o jumătate de oră, prin Thomas Olsen, dar nu au reușit să egaleze.

Mai mult, Torreense a rămas în zece oameni în minutul 85, după eliminarea lui Nuha Jatta. Lusitanii au rezistat însă până la final și au obținut o victorie istorică la debutul în Europa League.

O altă surpriză a venit din Grecia. OFI Creta a învins-o cu 2 la 0 pe Hoffenheim, formație care pornea cu prima șansă în acest duel. Nemții au început mai bine partida și au avut mai mult posesia în prima parte, însă grecii au fost mai eficienți. În minutul 30, OFI a deschis scorul prin Aitor Cantalapiedra. Hoffenheim a încercat să revină după pauză și l-a introdus inclusiv pe experimentatul Andrej Kramaric, însă formația germană nu a găsit drumul spre gol.

Ba mai mult OFI a rezistat presiunii și a dat lovitura pe final. În minutul 84, Giorgos Kanellopoulos a făcut 2 la 0 cu o lovitură de cap, după centrarea lui Borja Gonzalez.

Într-un alt meci spectaculos, Beșiktaș a făcut instrucție cu Marseille. După o primă repriză egală, încheiată cu 1 la 1, turcii s-au impus cu 4 la 1, marcând de trei ori în repriza secundă.

Iar Juventus a realizat scorul serii. Italienii au demolat-o pe NEC Nijmegen cu 5 la 0. Nicolas Gonzalez a deschis scorul în minutul 9, apoi Kerim Alajbegovic și Nick Woltemade, din penalty, au dus scorul la 3 la 0 înainte de pauză. În repriza secundă, Zeki Celik și Randal Kolo Muani au completat victoria categorică a torinezilor.

În celelalte partide ale serii, Crystal Palace a început aventura europeană cu un succes clar, 4 la 0 cu Lech Poznan, iar o altă formație britanică Bournemouth a debutat în Europa League cu o victorie în deplasare, 2 la 1 cu Real Sociedad. Următoarea rundă din grupa unică a Ligii Europa este programată în octombrie.