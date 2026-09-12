La antrenamentele libere din cadrul Marelui Premiu al Spaniei la Formula 2, am avut parte de un accident spectaculos pe noul circuit Madring din Madrid. Un pilot thailandez a pierdut controlul monopostului, a făcut o piruetă pe pistă înainte de a ieşi în decor, și s-a izbit violent cu spatele de bariere.
Imediat după impact mașina a luat foc, iar sesiunea de antrenamente, a fost oprită cu steag roșu. Din fericire, pilotul de 20 de ani a scăpat nevătămat și nu a suferit răni, el a reuşind să iasă singur, când partea din spate a maşinii sale era cuprinsă de flăcări. Accidentul a fost primul incident major pe noul circuit madrilen, unde zidurile sunt foarte apropiate de pistă