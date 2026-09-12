Accident spectaculos în Formula 2, pe noul circuit Madring din Madrid: un pilot thailandez s-a izbit violent de bariere - VIDEO

La antrenamentele libere din cadrul Marelui Premiu al Spaniei la Formula 2, am avut parte de un accident spectaculos pe noul circuit Madring din Madrid. Un pilot thailandez a pierdut controlul monopostului, a făcut o piruetă pe pistă înainte de a ieşi în decor, și s-a izbit violent cu spatele de bariere.