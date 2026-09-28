Pentru câteva ore, o sală festivă din Chișinău s-a umplut de emoții, întrebări și visuri de fotbal. Zeci de copii au avut ocazia să stea față în față cu Adrian Mutu, să-i asculte poveștile și să-i ceară autografe. Supranumit Briliantul fotbalului românesc, Mutu le-a povestit despre drumul său spre fotbalul mare și le-a lăsat un mesaj simplu: să muncească, să creadă în ei și să se bucure de fiecare moment pe teren.

Un nume pe care copiii îl știu de la televizor a apărut, pentru o zi, chiar în fața lor. Adrian Mutu a venit la Chișinău, iar terenul de fotbal s-a transformat într-un loc al întâlnirilor, autografelor și visurilor mari.Pentru zeci de copii de la academiile de fotbal din Republica Moldova, un antrenament obișnuit s-a transformat într-o întâlnire memorabilă.

În loc să lucreze doar cu antrenorii lor, micii fotbaliști l-au avut în față pe fostul internațional român. Adrian Mutu le-a vorbit despre fotbal, despre munca și sacrificiile din spatele performanței și despre drumul de la primele antrenamente până la marile cluburi ale Europei. Copiii i-au pus întrebări, au făcut poze și au cerut autografe, profitând de fiecare moment petrecut alături de unul dintre cei mai cunoscuți atacanți români ai generației sale.

Adrian MUTU, FOST FOTBALIST, ROMÂNIA: „Mi-a plăcut foarte mult, am rămas cu impresie foarte bună despre oraș și ospitalitatea dumneavoastră. M-am simțit foarte bine."

Unii pici au venit pentru o fotografie, alții pentru un autograf. Dar aproape toți au venit cu același vis – să ajungă, într-o zi, fotbaliști mari.

„Am luat un autograf de la domnul Mutu. M-a încântat am aflat istoria lui, m-am inspirat de la el și sper să ajung un jucător mare ca el. ”

„Un moment special din viața mea care doar odată poate să se întâmpe.”

„Sper să devin un fotbalist mare ca el. ”

Adrian MUTU, FOST FOTBALIST, ROMÂNIA: „Am acceptat pentru că atunci când e vorba de copii, merită tot efortul. Știu ce înseamnă pentru că am și eu la academie copii. Sper că le-am creat o bucurie. Sper să vedem cât mai mulți jucători în fotbalul mare."

Fostul atacant ia în calcul un proiect care să apropie academiile de fotbal din Republica Moldova și România. Planul ar putea include turnee comune, schimburi de experiență și antrenamente pentru tinerii fotbaliști de pe ambele maluri ale Prutului.Pe termen lung, Mutu nu exclude nici deschiderea unei academii de fotbal în Republica Moldova. Experiența sa la cluburile mari ar putea deveni un reper pentru noua generație de fotbaliști.

Petru LEUCĂ, FOST FOTBALIST, NAȚIONALA MOLDOVEI: „Pentru experiența pe care a căpătat-o Adrian Mutu, astăzi a avut un mic discurs cu copii, mă uit la ochii lor ard. Vreau ca academia mea cât și celelalte, ca toate sfaturile lui să fie utile pentru viitor și să creștem și noi tineri talente. ”

Andrei COJOCARI, FOST FOTBALIST, NAȚIONALA MOLDOVEI: „Pentru mine e foarte motivant să ascult fotbaliști care au jucat la nivel extraordinar, dar pentru copii este motivație să ajungă, să încerce să ajungă unde a jucat Adrian Mutu.”

Adrian Mutu și-a încheiat cariera de fotbalist în urmă cu zece ani. Pentru România, a jucat 77 de meciuri și a marcat 35 de goluri, performanță care îl plasează, alături de Gheorghe Hagi, printre cei mai buni marcatori din istoria naționalei. A jucat la cluburi importante precum Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina. Acum, experiența acumulată pe marile stadioane ale Europei poate deveni o sursă de inspirație pentru noua generație de fotbaliști. La Chișinău, Mutu nu le-a lăsat copiilor doar autografe și fotografii, ci și un mesaj simplu: drumul spre fotbalul mare începe cu un vis, dar pentru a ajunge acolo este nevoie de multă muncă.