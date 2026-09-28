Alexander Zverev a adus punctele decisive pentru Echipa Europei, care a recucerit trofeul de la Laver Cup. Europenii au învins Echipa Lumii cu 13 la 5, iar victoria a fost asigurată după primele 2 meciuri disputate ieri la Londra.

Ziua a treia a Laver Cup a început cu Team Europe în avantaj, scor 7 la 5. Pentru a câștiga trofeul, europenii mai aveau nevoie de două victorii, deoarece meciurile de duminică valorau câte trei puncte și așa și s-a întâmplat. În primul duel al zilei au intrat pe teren Flavio Cobolli și Jakub Mensik, pentru Europa, respectiv Alex de Minaur și Taylor Fritz, pentru Team World.

Perechea ceho-italiană a început mai slab și și-a pierdut serviciul, dar a revenit în setul inaugural și au egala la 4 la 4. Pe final de set Cobolli și Mensik au mai făcut un break și au închis manșa la 7 la 5.

În actul secund, europenii au continuat să pună presiune. Au făcut break la 2 la 1 și apoi și-au protejat avantajul până la final. După o oră și 38 de minute, Cobolli și Mensik s-au impus cu 7 la 5 și 6 la 3 și au dus scorul general la 10 la 5.

Cu scorul de 10 la 5, echipa Europei mai avea nevoie de o singură victorie pentru a ridica trofeul. Alexander Zverev a fost desemnat să încerce să închidă competiția în fața americanului Learner Tien. Germanul venea după un parcurs complicat în primele două zile. Vineri, Zverev a pierdut meciul de dublu, iar sâmbătă a cedat dramatic în fața lui Alex de Minaur, deși a avut mingi de meci. Tot sâmbătă seara, Zverev și Casper Ruud au învins perechea Alexander Bublik – Brandon Nakashima și au menținut Europa în avantaj. Iar ieri, Alexander Zverev a început prudent duelul cu Learner Tien.

Primul set a fost extrem de echilibrat. La 5 la 5, germanul a avut trei mingi de break, dar americanul a rezistat. Tien a avut apoi șansa de a câștiga setul, însă nici el nu a profitat. Astfel, primul act a ajuns la tie-break. Zverev a controlat jocul și s-a impus cu 7 la 3, după 70 de minute de tenis intens. În setul secund, germanul a făcut break în game-ul al șaselea și s-a desprins la 4 la 2. Tien a avut imediat o oportunitate importantă, conducând cu 40 la 0 pe serviciul lui Zverev, însă germanul a întors game-ul și s-a dus la 5 la 2.

Zverev apoi nu a mai cedat inițiativa și a închis partida. Victoria sa a dusscorul la 13 la 5 și a pus capăt competiției înaintea ultimelor două meciuri programate.

Tot aseară Carlos Alcaraz urma să-l întâlnească pe Alex de Minaur, iar Rafael Jodar era programat să joace contra lui Taylor Fritz, însă aceste partide nu s-au mai disputat, echipa Europei obținând victoria prematur. Laver Cup 2026 a fost a noua ediție a competiției și s-a desfășurat între 25 și 27 septembrie, la Londra. Pentru Team Europe acesta este al șaselea trofeu Laver Cup, în timp ce echipa Restului Lumii are doar 3 titluri.