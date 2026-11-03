A ajuns în vârful tenisului mondial, iar acum a fost recompensat oficial pentru performanța sa. Alexander Zverev a primit trofeul care îl consacră drept numărul 1 mondial, în cadrul unei ceremonii organizate la debutul Mastersului de la Paris.

Alexander ZVEREV, TENISMEN, NUMĂRUL 1 MONDIAL: „ Este o zi cu adevărat specială. Parisul a fost un loc aparte pentru mine în acest an. Am avut aici momente dificile, dar am câștigat primul meu turneu de Grand Slam și am devenit numărul unu mondial. Este un sentiment extraordinar. ”

Germanul a vorbit despre emoțiile acestui moment și despre obiectivele pe care le mai are de îndeplinit. Alexander Zverev a devenit al 30-lea tenismen din istorie care ajunge pe prima poziție a clasamentului mondial. În clasamentul mondial actualizat, germanul are 9550 de puncte, cu doar 100 mai multe decât italianul Jannik Sinner, aflat pe locul doi, iar Carlos Alcaraz ocupă poziția a treia.

Tenismenul german Alexander Zverev a vorbit și despre obiectivele sale pentru sezonul viitor. Acesta își dorește să-i înfrunte din nou pe cei doi rivali. Totodată liderul mondial consideră că acum poate lupta pentru trofee la toate cele patru turnee de Grand Slam. Alexander Zverev va debuta la Mastersul de la Paris, mâine, în turul doi, împotriva italianului Lorenzo Musetti.