Alexandru Paraschiv urcă din nou pe podiumul European. Boxerul moldovean a cucerit medalia de bronz la Campionatul European Elite de la Sofia, după două victorii categorice, ambele cu scorul de 5 la 0. În semifinale, însă, Paraschiv a fost învins de un ucrainean și s-a ales cu medalia de bronz.

Alexandru Paraschiv a început competiția direct din optimile de finală, la categoria de până la 65 de kilograme. Moldoveanul l-a învins mai întâi pe un pugilist danez, după care în sferturi a trecut de un austriac și și-a asigurat medalia de bronz.

Alexandru PARASCHIV, BOXER MOLDOVA: „ Lupta pentru medalie, am obținut minimum la moment. Adversarului vreau să-i mulțumesc, un adversar bun, doar că eu m-am arătat mai bine. Era tactica să conduc pe picioare, mereu să-l presez și să nu-i dau timp ca să se gândească și cred că a funcționat cum trebuie. ”

În semifinale, Paraschiv a cedat însă în fața ucraineanului Elvin Aliyev și a încheiat Europenele pe locul 3. Pentru Paraschiv, aceasta este o nouă medalie importantă la nivel continental. În 2024 el a devenit vicecampion european, iar anul trecut a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondial.

În 2023, boxerul moldovean a câștigat și Cupa Europei. Campionatul European de box de la Sofia se desfășoară între 17 și 25 septembrie, și la turneu participă 381 de boxeri din 42 de țări. Alți trei pugiliști moldoveni, Andrei Chiriacov, Andrei Zaplitnîi și Daria Kozorez au fost și ei aproape de podium, dar au ocupat la final locul 5.