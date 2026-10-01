Argentina a început era fără Messi cu o demonstrație de forță. La primul meci după finala Mondialului și fără fostul căpitan în teren, selecționata Albiceleste a învins Bolivia cu 4 la 0.

Argentina a făcut spectacol la Cordoba, unde a trecut la pas de Bolivia, într-un amical disputat pe stadionul Mario Alberto Kempes.

Atacantul Interului Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 19, după o pasă excelentă a mijlocașului de la Liverpool Alexis Mac Allister. Zece minute mai târziu, Nico Paz a dublat avantajul Albiceleștilor cu o execuție spectaculoasă.

Argentina a continuat să domine și după pauză. Nico Paz a executat perfect un corner, iar Cristian Romero, care a purtat banderola de căpitan în absența lui Leo Messi, a făcut 3 la 0 în minutul 54. Apoi tehnicianul Lionel Scaloni a profitat de avantaj pentru a testa mai mulți jucători. Jose Flaco Lopez a închis tabela în minutul 86 și a marcat primul său gol pentru națională.

Cu Messi retras deja din prima reprezentativă și mai multe fețe noi care câștigă teren, Nico Paz a fost omul meciului, cu un gol și o pasă decisivă, într-un partidă care a dat primele indicii despre noua generație a Argentinei. Pentru selecționata Albicelestă urmează alte două amicale. Argentina va întâlni Burkina Faso pe 3 octombrie, iar pe 6 octombrie va juca împotriva Beninului, meci programat să marcheze ultima apariție a lui Lionel Messi pentru națională.