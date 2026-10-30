A adus acasă argintul de la Campionatul Mondial. Luptătoarea Irina Rîngaci s-a întors de la Astana și a fost întâmpinată cu flori, urale și aplauze. Chiar dacă a rămas cu regretul înfrângerii din finală, sportiva noastră este mulțumită de rezultatul ei, obținut în urma unei lungi recuperări după o accidentare.

Irina RÎNGACI, LUPTĂTOARE: „Îmi pare rău că nu am reușit să fac istorie pentru a doua oară și să aduc a doua centură în țară la noi. Mă bucur că am reușit să cuceresc acest loc. ”

Prieteni, colegi de saltea și simpli susținători i-au urat un bun-venit acasă noii vicecampioane mondiale la lupte. Este a cincea ediție consecutivă a turneului intercontinental la care moldoveanca participă și urcă pe podium, după ce în 2021 a cucerit aurul, iar apoi a luat de trei ori medalia de bronz. De această dată a adus argintul.

Petru CHIPERI, ANTRENOR DE LUPTE: „Suntem foarte mulțumiți și cred că toată lumea e mulțumită de această medalie. Sper să meargă așa și mai departe.”

Irina Rîngaci a înregistrat trei victorii în drumul spre finala categoriei de 65 de kilograme. A pierdut bătălia pentru aur contra rusoaicei Alina Kasabieva, dar a fost la câteva secunde distanță de a câștiga. Rezultatul superb vine după o perioadă dificilă. Luptătoarea noastră s-a recuperat în prima jumătate a anului după o accidentare.

Irina RÎNGACI, LUPTĂTOARE: „După o astfel de perioadă este foarte greu să revii emoțional și psihologic. A fost foarte greu, însă m-am concentrat maxim la fiecare luptă și am reușit să ajung în finală.”

Moldova are un palmares de trei medalii la Campionatul Mondial din Astana. Irina Rîngaci a luat argintul la lupte feminine, iar la lupte greco-romane, Alexandrin Guțu a devenit, la fel, vicecampion, în timp ce Mihail Bradu a cucerit bronzul.