O revenire spectaculoasă, cinci game-uri consecutive câștigate și o victorie în fața favoritei numărul patru. Moldoveanca Arina Gamrețkaia continuă cursa spre trofeu la turneul internațional de la Chișinău. Cu gândul la titlu este și în proba de dublu, acolo unde în pereche cu Lia Belibova, cele două au ajuns în semifinale.

Tenismena din Moldova, Arina Gamrețkaia a obținut o victorie de moral în fața favoritei numărul patru, poloneza Zuzanna Bednarz. Jucătoarea noastră a întors soarta unui meci în care părea să fie în dificultate și s-a calificat în sferturile de finală, după o prestație de caracter. În primul set, Gamrețkaia s-a văzut condusă cu 2 la 5 și era la un pas să piardă actul inaugural.

În loc să cedeze, moldoveanca și-a regăsit concentrarea, a schimbat ritmul jocului și a început revenirea. Cu cinci game-uri câștigate consecutiv, Arina a întors spectaculos scorul și a închis primul set cu 7 la 5. În actul secund, a continuat să joace sigur și agresiv, reușind să se impună cu 6 la 4 și să obțină victoria.

Arina GAMREȚKAIA, TENISMENĂ MOLDOVA: „Da, la 5-2 m-am relaxat un pic și mă gândeam că trebuie să prind un zen în capul meu, mental și m-a ajutat. Desigur adversara a făcut câteva greșeli și la 5 egal în primul set am jucat chiar bine, nu i-am dat nici o șansă.”

Pentru Arina Gamrețkaia urmează un test și mai dificil. Mâine, tenismena noastră va lupta pentru un loc în semifinale cu Felitsata Dorofeeva-Rybas, una dintre favoritele competiției. Sportiva cu cetățenie ruso-moldovenească ocupă locul 721 în clasamentul WTA și se află pe poziția a 11-a în ierarhia mondială a junioarelor.

În plus, adversara Arinei vine cu un avantaj important, a câștigat primul turneu organizat la Chișinău săptămâna trecută și astfel va fi o nucă tare pentru jucătoarea noastră.

Arina GAMREȚKAIA, TENISMENĂ MOLDOVA: „La fiecare turneu mă gândesc la trofeu, dar da, luăm fiecare meci aparte.”

În competiția de simplu, cealaltă reprezentantă a Republicii Moldova ajunsă în optimi, Lia Belibova, nu a reușit să treacă de favorita numărul doi, românca Andreea Prisacariu. Jucătoarea din România s-a impus în duelul cu jucătoarea noastră și a făcut un pas mai aproape de fazele superioare ale turneului.

Andreea PRISACARIU, TENISMENĂ ROMÂNIA: „Mă consider și eu moldoveancă, chiar dacă sunt de peste Prut, sunt de la Iași. Deci pentru mine e ca și cum aș fi acasă, așa că nu m-ar deranja dacă aș mai face un titlu aicea.”

Dacă la simplu a fost nevoită să se oprească în optimi, Lia Belibova și-a luat revanșa în proba de dublu. Alături de Arina Gamrețkaia, ea s-a calificat în semifinale, după un nou rezultat bun obținut de perechea moldovenească. Cele două au jucat finala turneului de săptămâna trecută, iar acum au din nou șansa de a lupta pentru trofeu.

Pentru a ajunge în marea finală, Belibova și Gamrețkaia vor trebui să treacă de perechea sârbo-rusă formată din Mirjana Jovanovic și Kristina Kroitor.

Și alte două perechi moldovenești au evoluat astăzi în sferturile de finală a turneului de acasă, însă nu au reușit să obțină calificarea. Eva Iurina și Iana Semichina au cedat în fața unui duet maghiaro-norvegian, în timp ce Natalia Drobca și Iulia Helbet au pierdut confruntarea cu rusoaicele Ekaterina Agureeva și Felitsata Dorofeeva-Rybas.

Pentru a doua săptămână consecutiv, Centrul Național de Tenis din Chișinău găzduiește turnee internaționale ITF W15, desfășurate pe terenurile de zgură. Competițiile reunesc jucătoare din mai multe țări și oferă un fond total de premiere de 30 de mii de dolari. Pentru sportivele din Republica Moldova, aceste turnee reprezintă o oportunitate importantă de a acumula experiență internațională, dar și puncte în clasamentul WTA.