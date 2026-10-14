În schimb celelalte favoritele au apăsat pe accelerație aseară în Liga Campionilor. Arsenal a făcut spectacol cu Lille, Atletico Madrid a răpus-o pe Manchester United, iar Villarreal a întors soarta duelului cu Napoli. În deplasare, Barcelona a reușit o revenire de senzație în fața lui Galatasaray. Dar marea surpriză a serii a venit din Azerbaidjan, unde Sabah a dat lovitura în fața Slaviei Praga.

Arsenal, Barcelona și Sporting continuă în forță parcursul european. Cele trei formații au obținut a doua victorie consecutivă în faza principală a Ligii Campionilor, într-o seară în care favoritele și-au demonstrat valoarea. Arsenal a avut nevoie de răbdare pentru a desface apărarea francezilor de la Lille. Tunarii au rezolvat însă partida într-un interval de numai șapte minute în repriza secundă. Jurrien Timber a deschis scorul în minutul 64, Bukayo Saka a majorat avantajul, iar în minutul 71 a venit și golul lui Kai Havertz, care a stabilit scorul final, de 3 la 0.

Iar Atletico Madrid a câștigat duelul cu Manchester United, cu 2 la 0. Pablo Barrios a deschis scorul după numai 50 de secunde, în urma unei acțiuni rapide construite de Alex Baena. Englezii au încercat să revină, însă nu au reușit să transforme ocaziile în goluri. În schimb Ademola Lookman a închis tabela în minutul 79 și madrilenii au obținut astfel o victorie importantă în fața formației engleze.

A fost un adevărat spectacol și la Villarreal, unde gazdele au învins-o pe Napoli cu 3 la 1. Italienii au început mai bine și au deschis scorul, însă spaniolii au reacționat după pauză. Georges Mikautadze, Santiago Mourino și Tanitoluwa Oluwaseyi au consfințit o victorie importantă pentru iberici.

În deplasare, Barcelona a oferit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale serii. Catalanii au învins-o pe Galatasaray cu 4 la 1, la Istanbul, deși au fost conduși în prima repriză. Aleksei Batrakov a deschis scorul pentru turci, dar Joao Cancelo a egalat înainte de pauză. După reluare, Barcelona a lovit de două ori într-un interval de numai trei minute. Fermin Lopez a marcat în minutul 50, iar Anthony Gordon a dus scorul la 3 la 1.

Karim Adeyemi a stabilit rezultatul final, iar formația catalană a plecat de la Istanbul cu toate cele 3 puncte.

O altă echipă care s-a impus în deplasare a fost Sporting Lisabona. Portughezii au câștigat cu 2 la 0 pe terenul francezilor de la Lens. Luis Suarez a deschis scorul, iar Issa Doumbia a securizat victoria oaspeților. Sporting și-a păstrat astfel parcursul perfect în competiție, după două victorii în primele două etape.

Surpriza serii a venit însă din Azerbaidjan. Debutanta Sabah a învins-o pe Slavia Praga cu 2 la 0 și a obținut un rezultat remarcabil în fața formației cehe. După o primă repriză fără goluri, Kaheem Parris a deschis scorul, iar Joy-Lance Mickels a punctat ulterior și a stabilit rezultatul final.

Într-un alt duel, germanii de la RB Leipzig au trecut la limită de olandezii de la PSV Eindhoven, cu 1 la 0. Portarul nemților Maarten Vandevoordt a apărat un penalty executat de Ivan Perisic, iar Brajan Gruda a marcat golul victoriei în minutul 75.

Liga Campionilor continuă și în această seară cu noi dueluri spectaculoase, cu meciul central dintre Manchester City și Paris Saint Germain.