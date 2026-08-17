În Anglia, Arsenal a făcut spectacol și a cucerit Supercupa fără emoții. Tunarii au dominat-o categoric pe Manchester City și au câștigat cu 3 la 0.

Arsenal a început sezonul cu un trofeu și cu o victorie categorică în fața lui Manchester City. Tunarii s-au impus cu 3 la 0 în FA Community Shield, pe Principality Stadium din Cardiff, și au ridicat pentru a 18-a oară trofeul. Partida a fost practic decisă de Arsenal încă din primele secunde. Riccardo Calafiori a deschis scorul după doar 24 de secunde. Fundașul italian a primit mingea de la Lewis-Skelly și a finalizat perfect, reușind unul dintre cele mai rapide goluri din istoria competiției. Arsenal a continuat să preseze, iar Manchester City a avut mari probleme în defensivă. Christos Tzolis, una dintre noile achiziții ale tunarilor, a avut un rol important în ofensivă și a contribuit decisiv la al doilea gol. În minutul 28, Tzolis a centrat, iar Kai Havertz a apărut excelent și a înscris cu capul pentru 2 la 0. Arsenal intra la pauză cu un avantaj confortabil.

Manchester City a încercat să reacționeze. Erling Haaland a avut o ocazie importantă, dar David Raya a intervenit și a păstrat poarta intactă. La doar trei minute după pauză, Arsenal a lovit din nou. Christos Tzolis a creat faza și a oferit a doua pasă de gol, iar Martin Ødegaard a profitat și a trimis mingea pe lângă Donnarumma.

De această dată, Manchester City nu a mai găsit răspuns. Arsenal a controlat partida și a încheiat meciul fără gol primit. Pentru Mikel Arteta este un început perfect de sezon. Arsenal, campioana Angliei, a adăugat și Supercupa în palmares și transmite un mesaj clar înaintea startului Premier League, ca este pregătită să-și apere titlul și să lupte din nou pentru toate trofeele importante. Pentru Manchester City, în schimb, startul este unul de coșmar. De partea cealaltă pentru Manchester City, acesta este primul meci după 10 ani fără Pep Guardiola pe bancă. Enzo Maresca a preluat echipa și a început cu stângul mandatul.