Campioana Angliei, Arsenal întoarce spectaculos derby-ul cu Chelsea. Tunarii au fost conduși după numai 77 de secunde, dar au revenit și au obținut a treia victorie consecutivă în Premier League, având parte de un start perfect în noul sezon.

Arsenal a trecut primul mare test al sezonului și rămâne cu maximum de puncte în Premier League. Tunarii lui Mikel Arteta au învins-o pe Chelsea cu 2 la 1, pe Emirates, într-un derby londonez spectaculos, în care oaspeții au început perfect. Chelsea a deschis scorul după doar 77 de secunde. În urma unei faze fixe, mingea a rămas în apropierea careului, iar Morgan Rogers a profitat de ezitarea defensivei și a trimis un voleu excelent, care l-a învins pe David Raya.

A fost al treilea meci consecutiv în care Chelsea a marcat în primele minute ale partidei, o performanță rar întâlnită în debutul unui sezon de Premier League. Dar Arsenal a reacționat imediat. Riccardo Calafiori a trimis mingea în poartă după o altă fază fixă, însă golul a fost anulat, după intervenția VAR, pentru un ofsaid în construcția fazei. Gazdele au continuat să preseze, iar egalarea a venit în minutul 25.

Kai Havertz, fostul jucător al lui Chelsea, a primit mingea în partea dreaptă, a intrat spre centru și a șutat cu stângul, marcând pentru 1 la 1. A fost al patrulea gol marcat de Havertz împotriva fostei sale echipe în tricoul lui Arsenal. Apoi Chelsea putea intra în avantaj la pauză, atunci când Joao Pedro a pornit un contraatac și i-a oferit mingea lui Pedro Neto, portughezul a șutat, dar mingea a lovit bara. După pauză, Arsenal a accelerat și a intrat în avantaj. În minutul 50, Havertz a lăsat inteligent mingea să treacă după o pasă venită din flanc, iar Martin Odegaard a apărut în careu și a finalizat din apropiere.

Pentru căpitanul tunarilor a fost al doilea gol al sezonului, iar reușita a venit după o fază asemănătoare cu cea prin care Odegaard marcase în Supercupa Angliei. A urmat apoi momentele de glorie a portarilor. Emiliano Martinez a avut două intervenții importante la ocaziile lui Bukayo Saka și Ezri Konsa, ținându-și echipa în meci. Iar în ultimele minute, Estevao a șutat spectaculos de la marginea careului, însă David Raya a avut o intervenție decisivă și a deviat mingea peste transversală. Arsenal a rezistat și a obținut trei puncte extrem de importante.

Tunarii au acum trei victorii din trei meciuri și nouă puncte, fiind la egalitate cu Manchester City în fruntea clasamentului. Iar Chelsea rămâne cu șase puncte după primele trei etape. Pentru Xabi Alonso, derby-ul de pe Emirates a adus prima înfrângere de când este antrenorul aristocraților.