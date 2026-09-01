Campioana Angliei, Arsenal, are maximum de puncte după primele două etape din Premier League. Londonezii au câștigat aseară la limită, cu 1 la 0, duelul cu Aston Villa, starul naționalei Angliei, Bukayo Saka fiind eroul tunarilor.

Arsenal a început excelent apărarea titlului. După succesul categoric, 3 la 0 cu nou-promovata Coventry în prima etapă, echipa lui Mikel Arteta a obținut o victorie importantă și pe terenul lui Aston Villa.

Partida de pe Villa Park a fost însă mult mai echilibrată. Gazdele au avut una dintre cele mai mari ocazii în prima repriză, când Buendia a trimis mingea în bara transversală. În rest, Arsenal a controlat posesia, dar a găsit cu greu spații în apărarea adversă. Golul a venit în minutul 59. Eberechi Eze a contribuit la construcția fazei, Riccardo Calafiori a pătruns în careu și a trimis mingea în fața porții, iar Bukayo Saka a apărut la finalizare și a înscris din apropiere.

Tunarii au gestionat apoi avantajul și au plecat cu toate cele trei puncte de la Birmingham. În schimb, de partea cealaltă, deținătoarea Europa League - Aston Villa, nu a reușit să expedieze nici măcar un șut pe poartă, pentru al doilea meci consecutiv. Victoria îi aduce lui Arsenal șase puncte după două etape, la egalitate cu Manchester City, Hull și Chelsea. Campioana Angliei nu a primit niciun gol în acest început de sezon și are un golaveraj de 4 la 0. Pentru Mikel Arteta, succesul a fost unul special. Antrenorul spaniol a ajuns la 151 de victorii în 250 de meciuri de campionat pe banca lui Arsenal. Următorul test pentru campioană va fi însă unul și mai dificil. Arsenal o va întâlni duminică pe Chelsea, pe Emirates Stadium.