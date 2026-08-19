Aryna Sabalenka continuă în forță la Cincinnati. Lidera mondială a spulberat-o pe o chinezoaică și s-a calificat fără emoții în optimile turneului. În aceeași fază au ajuns și alte favorite Coco Gauff și Mirra Andreeva, în timp ce ucraineanca Elina Svitolina a părăsit competiția din cauza unei accidentări.

Aryna Sabalenka și-a etalat întregul arsenal ofensiv la Cincinnati și a avut nevoie de doar 54 de minute pentru a trece de chinezoaica Wang Xinyu, scor 6 la 1 și 6 la 3. Lidera mondială a început meciul în forță și a câștigat primul set în numai 20 de minute. Sabalenka a cedat un singur game și a continuat presiunea în actul secund, pe care l-a început cu un nou break. Bielorusa nu i-a oferit adversarei clasate pe locul 36 mondial nicio șansă de revenire. Wang a comis o dublă greșeală chiar la prima minge de meci a Sabalenkăi, iar partida s-a încheiat după mai puțin de o oră.

Succesul este cu atât mai important pentru Sabalenka cu cât Cincinnati este unul dintre turneele la care are rezultate excelente. Ea a cucerit trofeul aici în 2024, iar acum este principala favorită a competiției. În optimile de finală, Sabalenka o va întâlni pe tenismena din Cehia, Sara Bejlek. Aceasta a produs una dintre surprizele turneului și a eliminat-o pe favorita numărul 16, Ekaterina Alexandrova, scor 4 la 6, 6 la 1 și 6 la 2.

Și Coco Gauff merge mai departe. Americanca, a patra favorită, a învins-o pe compatrioata sa Ann Li cu 6 la 1 și 7 la 6. Gauff a avut un prim set aproape perfect, câștigat în doar 30 de minute, însă Li a revenit în actul secund. Setul s-a decis în tie-break, unde campioana din 2023 a avut din nou nervii mai tari și s-a impus cu 7 la 3.

Pentru Gauff este a treia calificare în optimile de la Cincinnati și a șasea prezență în această fază la turneele WTA 1000 în acest sezon. În optimi s-a calificat și Mirra Andreeva. Campioana de la Roland Garros a avut un prim set fără probleme cu indonezianca Janice Tjen, pe care l-a câștigat cu 6 la 1. Actul secund a fost însă mult mai echilibrat. Tjen a dus setul în tie-break, dar Andreeva a rezistat presiunii și s-a impus cu 7 la 5, după o partidă de o oră și 42 de minute.

Pentru Andreeva, succesul are și o semnificație statistică. Rusoaica a ajuns la 21 de victorii în turneele WTA 1000 înainte de a împlini 20 de ani, depășind-o pe Coco Gauff și devenind jucătoarea adolescentă cu cele mai multe victorii la acest nivel. Cincinnati Open este unul dintre cele mai importante competiții de tenis ale verii. Turneul este unul combinat masculin - ATP Masters 1000 și feminin - WTA 1000, și reprezintă ultima mare repetiție înainte de US Open, campionii câștigând fiecare câte un premiu de peste 1 milion de dolari.