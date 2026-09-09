Aryna Sabalenka a revenit spectaculos în setul decisiv și s-a calificat în semifinalele US Open. Lidera mondială a trecut de campioana de la Wimbledon, Linda Noskova, după un meci dramatic, decis în tiebreak-ul setului al treilea. În penultimul act, belarusa o va întâlni pe americanca Jessica Pegula.

Meciul de pe Arthur Ashe Stadium a durat două ore și 22 de minute. cu 7 la 6, 3 la 6 și din nou 7 la 6

Aryna Sabalenka a avut nevoie de nervi tari pentru a trece de cel mai dificil test de până acum la US Open. Lidera mondială a învins-o cu emoții pe Linda Noskova și s-a calificat pentru a șasea oară consecutiv în semifinalele turneului de la New York. Campioana en-titre a început mai bine și a câștigat primul set în tiebreak, cu 7 la 1. Noskova, însă, nu a cedat. Cehoaica, aflată la primul US Open după ce a cucerit titlul la Wimbledon, a profitat de greșelile adversarei și a trimis partida în decisiv.

În setul al treilea, Sabalenka a fost condusă cu break, iar situația a devenit critică după două duble greșeli care i-au oferit Noskovei avantajul. Belarusa a revenit însă, a făcut rebreak și a împins meciul într-un supertiebreak. Acolo, Sabalenka a arătat din nou de ce este lider mondial. A revenit de la 4 la 6, a preluat controlul și a închis meciul cu un as, scor 10 la 7.

Pentru Sabalenka, victoria înseamnă și un pas important în tentativa de a cuceri pentru al treilea an consecutiv trofeul la Flushing Meadows. În semifinale, bielorusa va avea parte de o nouă confruntare cu Jessica Pegula. Americanca, favorita numărul trei, a revenit și ea după ce a pierdut primul set în sfertul de finală cu Emma Navarro. Pegula s-a impus cu 3 la 6, 6 la 4 și 6 la 3 și a ajuns pentru al treilea an consecutiv în semifinalele US Open.

Partida a fost una dintre cele mai disputate confruntări americane ale turneului. Pegula a avut nevoie de două ore și 20 de minute pentru a trece de Navarro.

Cu această ocazie Jessica Pegula a obținut victoria cu numărul 50 în sezonul 2026, ea fiind prima jucătoare din circuitul feminin care ajunge la această bornă în acest an.

Pentru Sabalenka și Pegula va fi o nouă revedere în penultimul act de la New York. Cele două s-au întâlnit în semifinala US Open din 2025, când Sabalenka s-a impus în trei seturi. Iar cu un an mai devreme, belarusa o învinsese pe Pegula și finala turneului, tot după un meci de trei seturi.

Pe cealaltă jumătate de tablou astăzi se va stabili cealată semifinală de la New York. Elena Rybakina se va duela cu chinezoaica Qinwen Zheng, campioana olimpică de la Paris, iar Coco Gauff și Mirra Andreeva se vor lupta și ele pentru ultimul loc din careul de ași.