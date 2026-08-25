Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a bătut palma cu formația Brisbane Roar și va juca în campionatul Australiei. Postolachi a ajuns deja în Indonezia și se pregătește alături de noua sa echipă.

Virgiliu Postolachi este alături de noii săi colegi în Indonezia, unde Brisbane Roar efectuează un turneu de pregătire înaintea noului sezon din Australia. Moldoveanul a semnat recent un contract valabil două sezoane cu formația din Brisbane, după despărțirea de Universitatea Cluj.

Atacantul moldovean care a crescut în Franța și a făcut parte din academia celor de la Paris Saint-Germain, ar putea debuta pentru formația australiană chiar în această săptămână, într-un turneu de pregătire cu două meciuri.

Prima partidă de verificare al turneului este programată joi, atunci când Brisbane Roar va juca împotriva formației indoneziene Dewa United. Iar două zile mai târziu australienii se vor bate cu o altă echipă locală Persija Jakarta.

În vârstă de 26 de ani Postolachi va evolua în Australia cu numărul 9. Pentru naționala Moldovei, Virgiliu Postolachi are 37 de selecții și a reușit sî înscrie un singur gol.