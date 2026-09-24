O nouă performanță remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc la Campionatul Mondial Masters de la Sarajevo. Constantin Brînza a devenit campion mondial printre veterani, iar Moldova încheie competiția cu un titlu mondial și alte două medalii, una de argint și alta de bronz.

La categoria de până la 60 de kilograme, Constantin Brînza a avut un parcurs perfect. Judocanul moldovean a obținut trei victorii și a învins adversari din Argentina, Rusia și Elveția. Astfel, Brînza a urcat pe prima treaptă a podiumului mondial. Performanța este cu atât mai importantă cu cât, anul trecut, la Campionatul Mondial Masters de la Paris, moldoveanul cucerise medalia de argint la aceeași categorie. Un alt rezultat important pentru Moldova la Sarajevo a fost obținut de Muhtar Murtazaliev.

Vicepreședintele Federației de Judo a Republicii Moldova a devenit vicecampion mondial la categoria de până la 100 de kilograme. El a trecut pe rând de un german, un austriac și un italian, înainte de a ajunge în finală, unde a fost învins de rusul Aleksei Utenin. Iar la 82 de ani, Mihail Malear continuă să impresioneze. Judocanul moldovean a ocupat locul 3 la categoria de peste 100 de kilograme. Malear are cinci titluri mondiale la veterani și alte medalii importante la competițiile europene. Turneul mondial printre maeștri, desfășurat în Bosnia și Herțegovina a reunit aproape o mie 400 de judokani din 65 de țări.