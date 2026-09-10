Aur pentru Moldova la Campionatul Mondial Universitar de la Doha. Dan-Dorin Betca a dominat categoria de până la 70 de kilograme și a cucerit toate cele trei medalii de aur. Halterofilul nostru a ridicat 294 de kilograme la total și a devenit campion mondial universitar.

Dan-Dorin Betca a făcut spectacol la Doha și a adus alte trei medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial Universitar de haltere.

În categoria de până la 70 de kilograme, moldoveanul a fost de neoprit și a câștigat ambele probe ale concursului. La smuls, Betca a ridicat 134 de kilograme și a ocupat primul loc.

A continuat la fel de bine și la aruncat, unde a reușit să ridice 160 de kilograme.

Astfel, cu un total de 294 de kilograme, sportivul nostru a câștigat detașat concursul și a devenit campion mondial universitar.

Betca a fost urmat în clasamentul general de reprezentantul din Taipeiul Chinez, Lin Pao-Ti, care a acumulat cu 14 kilograme mai, iar medalia de bronz i-a revenit unui sud-coreean.

Pentru Dan-Dorin Betca este o nouă performanță importantă la nivel internațional, asta după ce anul trecut, moldoveanul a ocupat locul doi la Campionatul Mondial la Under-17. Betca este al doilea moldovean care urcă pe podium la această ediție a Campionatului Mondial Universitar. Cu o zi mai devreme, Ion Badanev a cucerit trei medalii la categoria de până la 65 de kilograme: aur la smuls, argint la aruncat și argint la total. Competiția de la Doha este a zecea ediție a Campionatului Mondial Universitar de haltere și se desfășoară între 8 și 12 septembrie. La Doha concurează 116 sportivi din 21 de țări, în 16 categorii de greutate.

Pentru Moldova urmează să concureze încă opt sportivi.