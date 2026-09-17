Barcelona continuă să scrie istorie în acest sezon. Catalanii au obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga, după un nou recital ofensiv, 7 la 2 cu Racing Santander. Raphinha a reușit un hattrick, starul Lamine Yamal a înscris și el, dar a ratat și un penalty. Barca are acum 28 de goluri în primele 6 meciuri din campionat. În aceeași etapă, Atletico Madrid a zdrobit-o pe Osasuna cu 4 la 0 și a urcat pe podium.

Barcelona a făcut spectacol aseară, pe Camp Nou, și a învins-o pe Racing Santander cu 7 la 2, în etapa a șasea din La Liga. Joao Cancelo a deschis scorul încă din minutul 8, cu o execuție superbă de la distanță. Mingea a lovit transversala și a intrat în poartă.

Raphinha a majorat avantajul în minutul 25, din penalty, după ce brazilianul a fost faultat în careu. Racing a redus diferența cinci minute mai târziu, după ce Maguette Gueye a profitat de o ezitare a defensivei catalane și a înscris pentru 2 la 1. Barcelona nu s-a clătinat însă. În minutul 36, un alt șut al lui Cancelo a fost deviat în propria poartă de Asier Villalibre, iar șase minute mai târziu Raphinha și-a trecut din nou numele pe tabelă, după o pasă a lui Dani Olmo.

Înainte de finalul primei reprize, Lamine Yamal a avut șansa să înscrie și el, dar portarul i-a apărat penalty-ul obținut după un fault asupra lui Karim Adeyemi. Astfel la pauză, Barcelona conducea cu 4 la 1, dar spectacolul a continuat și după venirea de la cabine. Racing a mai înscris o dată în minutul 65, prin Yassir Zabiri, după o eroare a portarului Wojciech Szczesny, intrat la pauză, iar Barcelona a răspuns imediat. Raphinha a transformat un nou penalty în minutul 67 și a completat hattrick-ul. Brazilianul a ajuns astfel la nouă goluri în La Liga și și-a consolidat poziția de golgheter al campionatului.

Pe final au venit și ultimele două goluri.

Gabriel Jesus, intrat de pe bancă, a marcat în minutul 79, iar Almine Yamal a închis tabela la 7 la 2, după un contraatac.

Victoria cu Racing înseamnă a șasea victorie consecutivă a Barcelonei în La Liga. Catalanii au maximum de puncte, 18, și conduc clasamentul cu trei puncte peste Real Madrid. Mai mult, Barcelona a înscris deja 28 de goluri în primele șase etape de campionat, o cifră care subliniază forța ofensivă a echipei lui Hansi Flick.

În aceeași etapă, Atletico Madrid a obținut o victorie categorică în fața Osasunei, scor 4 la 0 și a urcat pe podium, pe locul 3. Jonathan David a deschis scorul în minutul 24, iar alte 3 reușite au venit după pauză. Lee Kang-In a dublat avantajul, Robin Le Normand a înscris pentru 3 la 0, iar Alex Baena a stabilit scorul final.