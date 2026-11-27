Scene șocante în Europa League. Un meci de fotbal s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă, după ce suporterii lui Olympique Marseille și cei ai formației Levski Sofia s-au luat la bătaie în tribune. 11 suporteri bulgari au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital. Poliția a intervenit pentru a calma spiritele.

Scenele violente au izbucnit, cu aproximativ zece minute înaintea fluierului de start al partidei dintre Olympique Marseille și Levski Sofia. Defapt mai mulți suporteri bulgari au fost atacați în tribune, după ce câteva sute de suporteri ai formației franceze au părăsit sectorul în care se aflau și s-au îndreptat spre zona rezervată fanilor adverși. Situația a degenerat rapid. Mai mulți suporteri au început să se lovească cu pumnii și picioarele, iar în confruntări au fost folosite chiar și bâte. Deasemenea s-au aruncat cu diferite obiecte, petarde și fumigene.

Unul dintre participanți ar fi golit chiar și un extinctor.

Forțele de ordine au intervenit pentru a restabili calmul, inclusiv cu gaze lacrimogene. Suporterii bulgari au fost protejați de un cordon de polițiști. Totuși 11 suporteri bulgari au fost răniți, iar 5 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Violențele au provocat reacții dure la nivel politic. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a calificat imaginile drept șocante și a cerut autorităților franceze să identifice și să sancționeze persoanele vinovate. Aceasta a solicitat inclusiv UEFA să verifice modul în care a fost asigurată protecția suporterilor bulgari pe stadion. La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat ferm atacurile asupra fanilor bulgari și a dat asigurări că autorii violențelor nu vor rămâne nepedepsiți. În ciuda violențelor care au umbrit aseară fotbalul pe stadionul Velodrome din Marsilia, partida a început conform programului și s-a încheiat cu victoria francezilor cu 1 la 0. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Amine Gouiri, în minutul 28, dintr-un penalty.