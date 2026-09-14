Lupta pentru titlu rămâne încinsă în campionatul național de fotbal, iar după etapa a 12-a, distanța dintre primele două clasate este în continuare de doar un punct. Zimbru își păstrează fotoliul de lider după victoria cu Politehnica UTM, Sheriff a răspuns cu un succes în derby-ul cu Milsami, iar campioana Petrocub a trecut de nou-promovata Real Sireți, chiar dacă a fost nevoită să joace o repriză în inferioritate numerică.

Zimbru Chișinău a obținut a cincea victorie consecutivă în campionat, după ce a învins-o cu 2 la 1 pe Politehnica UTM. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 8, prin Samuel Gandi. Însă lidera ligii 7777 a revenit până la pauză, Jonathas restabilind egalitatea în minutul 13. Iar golul victoriei pentru galben-verzi a venit în partea secundă. Ahmed Bonnah a înscris în minutul 58 și i-a adus Zimbrului toate cele trei puncte.

Cu 26 de puncte, Zimbru rămâne liderul campionatului, la un punct în fața lui Sheriff-ului. Tiraspolenii au răspuns cu o victorie în derby-ul etapei, pe terenul lui Milsami Orhei, pe un teren greu, afectat de ploaie. Viespile s-au impus cu 1 la 0. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 59 de Bourama Fomba.

Se ține aproape și campioana Petrocub. Leii din Hîncești au obținut o victorie muncită în fața nou-promovatei Real Sireți, scor 2 la 1. Chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică în repriza secundă, după eliminarea lui Vlad pascari, gazdele au marcat de două ori într-un interval de doar două minute. Ion Jardan a deschis scorul în minutul 63, iar Ilie Botnari a majorat avantajul în minutul 65.

Real Sireți a redus din diferență în minutul 69, prin Eugeniu Borovschi, însă Petrocub a rezistat până la final și a obținut toate cele trei puncte. Petrocub are acum 21 de puncte, la 4 în spatele Sheriff-ului și la 5 față de Zimbru.

Iar cea mai categorică victorie a rundei a reușit-o Dacia Buiucani, care a câștigat cu 3 la 0 duelul contra celor de la CSF Bălți. Antonii Josan a fost eroul partidei și a reușit o dublă, marcând în minutele 32 și 52, iar Vlad Lupașco a stabilit scorul final.

În urma acestui succes, discipolii lui Igor Negrescu au urcat pe locul 4 în clasament, cu 17 puncte.