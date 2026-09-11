Spectacol și multe goluri în ultima seară a primei etape din Champions League. Bayern Munchen a început cu o victorie categorică, Manchester United a marcat de patru ori la revenirea în competiţie, iar Como a debutat cu o victorie istorică. Italienii au învins-o clar pe RB Leipzig, chiar la prima lor apariţie în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi.

Bayern Munchen a avut nevoie de o repriză pentru a desface apărarea norvegienilor de la Bodo/Glimt, dar după pauză campioana Germaniei a făcut spectacol. Jamal Musiala a deschis scorul în minutul 47, la revenirea sa în primul unsprezece, după o perioadă în care a fost indisponibil. Harry Kane a majorat avantajul în minutul 61, cu o lovitură de cap. Graţie reușitei englezul a ajuns la 55 de goluri în 71 de apariţii în competiție. Iar puţin mai târziu Alphonso Davies a făcut 3 la 0 cu un șut în forţă.

Finalul i-a aparținut însă lui Michael Olise. Francezul a înscris de două ori și a stabilit scorul final, 5 la 0.

Bayern continuă astfel tradiția impresionantă. Bavarezii au câștigat meciul de debut în Champions League pentru al 23- lea sezon consecutiv.

Iar la Manchester, United a revenit în Champions League după două sezoane de absentă și a sărbătorit cu o victorie categorică. Matheus Cunha a deschis scorul în minutul 27, iar Bruno Fernandes a dublat avantajul înainte de pauză.

Benjamin Sesko a înscris pentru 3 la 0, iar Lisandro Martinez a închis tabela în repriza secundă. Astfel, diavolii roșii s-a impus cu 4 la 0 în fata lui Sabah, campioana Azerbaidjanului, care a ajuns pentru prima dată în faza principală a Champions League. Chiar și dacă a pierdut, Sabah a intrat în istoria competiţiei, deoarece a aliniat un prim unsprezece format din jucători de 11 naționalități diferite.

Dar poate cea mai frumoasă poveste a serii vine din Italia. Como a debutat în Champions League cu o victorie spectaculoasă, 4 la 1, împotriva nemţilor de la RB Leipzig. Marti Baturina a deschis scorul în minutul 15, iar Tasos Douvikas a făcut 2 la 0.

Assane Diao a înscris după pauză și a dus scorul la 3 la 0, dar imediat Leipzig a redus din diferență prin Andrija Maksimovic. În prelungiri însă Maximo Perrone a pus cireașa de pe tort și a stabilit scorul final, 4 la 1. Pentru Como, echipă pregătită de spaniolul Cesc Fabregas este un moment istoric. Clubul italian participă pentru prima dată în cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa, după o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani.