Bayern Munchen a avut parte de o mică sperietură în Cupa Germaniei. Campioana a fost condusă de modesta Osnabrück după un eurogol, dar a întors rapid partida. Harry Kane a reușit o dublă, iar bavarezii s-au impus cu 4 la 1 și merg în turul secund.

Deținătoarea Cupei Germaniei și-a început cu dreptul apărarea trofeului, dar nu fără emoții. Bayern Munchen a învins-o în deplasare pe Osnabrück cu 4 la 1, după ce formația din liga a doua a deschis surprinzător scorul.

Faza a avut loc în minutul 5, atunci când Robin Meißner a profitat de o eroare a lui Jonathan Tah și a trimis un voleu spectaculos de la aproximativ 25 de metri. Bayern Munchen nu a intrat însă în panică și a restabilit egalitatea în minutul 18. Joshua Kimmich a trimis o pasă excelentă peste apărarea gazdelor, iar Harry Kane a preluat mingea pe piept și a înscris cu dreptul. Doar șase minute mai târziu, campioana Germaniei a trecut în avantaj, atunci când Tom Bischof, a fost atent la o respingere a portarului.

Osnabrück nu a renunțat însă la luptă. Gazdele au încercat să profite de susținerea publicului și au pus ceva probleme defensivei bavareze, dar nu au reușit să și înscrie. După reluare, echipa lui Vincent Kompany a continuat să controleze partida, iar în minutul 73, Michael Olise a făcut 3 la 1. Golul a fost însă controversat. Mingea l-a atins pe francez în mână înainte ca acesta să finalizeze. Reușita a fost totuși validată, deoarece în primul tur al Cupei Germaniei nu este folosit VAR-ul.

Pe final Aleksandar Pavlovic a fost faultat în careu, iar Harry Kane a transformat lovitura de la 11 metri. Englezul reușește stfel dubla și ajunge la 149 de goluri pentru Bayern. Scor final 4 la 1 pentru Bayern, iar campioana merge în turul secund al competiției. Finala turneului este programată pe 29 mai, pe Olympiastadion din Berlin.