Iar la Mastersul masculin canadian, Ben Shelton defilează și este din nou în semifinalele competiției nord-americane. Shelton l-a zdrobit pe Jakub Mensik și este la două victorii de apărarea trofeului. În cealaltă parte a tabloului de la Montreal, puștiul spaniol Rafael Jódar continuă povestea turneului și a ajuns, la doar 19 ani, pentru prima dată în semifinalele unui Masters 1000.

Ben Shelton a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest sezon și l-a învins categoric pe Jakub Mensik, în sferturile de finală de la Canadian Open. Americanul a avut nevoie de numai 72 de minute pentru a trece de cehul de doar 20 de ani. Shelton a servit puternic, a atacat permanent și a comis doar trei erori neforțate într-o partidă dominată aproape în totalitate. După un prim set în care nu i-a oferit aproape nicio șansă adversarului, Shelton a început actul secund cu un break. Americanul a continuat să pună presiune, iar Mensik nu a mai găsit soluții, Shelton impunându-se clar cu 6 la 3 și 6 la 1.

Pentru american, rezultatul are o importanță aparte. Shelton este campionul en-titre de la Montreal și încearcă să devină primul jucător din ultimii ani care își apără cu succes titlul. În semifinale, Shelton va avea parte de un duel american, urmând să îl întâlnească pe Learner Tien, care l-a eliminat pe spaniolul Daniel Mérida Aguilar, scor 6 la 3 și 6 la 2.

Tien, în vârstă de 20 de ani, s-a calificat pentru prima dată în carieră într-o semifinală de Masters 1000. Dar adevărata senzație a turneului este Rafael Jódar.

Spaniolul de doar 19 ani l-a eliminat pe francezul Arthur Fils, în două seturi și a ajuns și el pentru prima dată în semifinalele unui turneu de categoria Masters 1000. Jódar a avut un meci complicat. A început bine și a obținut rapid break-ul, însă Fils a revenit. Primul set s-a decis la tiebreak, unde spaniolul s-a impus cu 7 la 5. În actul secund, Jódar a preluat din nou controlul și a reușit trei break-uri pentru a obține victoria, scor 7 la 6 și 6 la 3.

Succesul de la Montreal vine într-un sezon spectaculos pentru Jódar. Victoria cu Fils a fost a 34-a a anului pentru spaniol. Parcursul din Canada îl va propulsa cel puțin până pe locul 11 mondial, cea mai bună poziție din cariera sa. În semifinale, Jódar îl va întâlni pe americanul Brandon Nakashima. Acesta l-a învins pe italianul Luciano Darderi cu 6 la 2 și 6 la 3 și a ajuns, la rândul său, pentru prima dată în semifinalele unui Masters 1000.

La Montreal, toate privirile sunt acum pe Shelton și Jódar. Americanul vrea să repete succesul de anul trecut, în timp ce puștiul spaniol încearcă să transforme cea mai mare surpriză a turneului într-o poveste de titlu.