Ben Shelton își poate apăra titlul cucerit anul trecut la Mastersul din Canada. Noaptea trecută Shelton s-a calificat în finala de la Montreal, americanul urmând să se bată pentru trofeu, cu un alt tenismen din Statele Unite - Brandon Nakashima.

Campionul en-titre Ben Shelton este din nou în finala National Bank Open de la Montreal. Americanul l-a învins fără drept de apel pe compatriotul său Learner Tien, și mai are un singur meci până la al doilea titlu Masters 1000 din carieră. Shelton a început meciul în forță și a pus imediat presiune pe adversarul său. A câștigat primul set cu 6 la 2, iar în actul secund și-a păstrat ritmul, în ciuda unui moment complicat. Americanul a alergat după o minge trimisă spre linia de fund și s-a izbit violent de parapetul din spatele terenului. Shelton a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a lovit la cotul stâng, la mână și la braț, însă a revenit pe teren și a închis partida fără să cedeze vreun set, scor final 6 la 2 și 6 la 3.

Victoria are o semnificație aparte pentru Shelton. Tien îl învinsese în precedentele două întâlniri directe, însă americanul și-a luat revanșa exact când avea nevoie. În plus, succesul îi prelungește seria perfectă în Canada, Shelton are acum 11 victorii consecutive la National Bank Open, după ce anul trecut a cucerit primul său titlu Masters 1000 la Toronto.

În cealaltă semifinală, Brandon Nakashima a produs o nouă surpriză. Americanul, cap de serie numărul 28, l-a învins pe spaniolul Rafael Jodar și s-a calificat pentru prima dată în carieră într-o finală de Masters 1000. Nakashima a controlat primul set până la tie-break, iar apoi a avut nevoie de cinci mingi de meci pentru a încheia partida. La ultima oportunitate, americanul a trimis un serviciu puternic, imposibil de returnat pentru Jodar, scor final 7 la 6 și 6 la 4.

Chiar dacă a pierdut, pentru spaniolul de 19 ani, parcursul de la Montreal rămâne unul remarcabil. Jodar a ajuns pentru prima dată în semifinalele unui turneu Masters 1000 și continuă să confirme că este unul dintre tinerii jucători care bat la ușa elitelor tenisului mondial. Finala de la Montreal va fi una sută la sută americană și are o miză istorică. Este prima finală ATP Masters 1000 între doi americani după 2003, când Andy Roddick l-a învins pe Mardy Fish la Cincinnati. Iar campionul în exercițiu Ben Shelton pornește cu avantaj clar. L-a învins pe Nakashima în toate cele cinci întâlniri directe de până acum. Un succes la Montreal i-ar aduce al doilea trofeu Masters 1000 și al șaptelea titlu ATP din carieră. Campionul va încasa peste 1 milion 150 de mii de dolari.