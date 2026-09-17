Benfica a dat lovitura pe San Siro și a început cu dreptul aventura din Europa League. Portughezii au învins-o pe AC Milan cu 2 la 0. În aceeași seară, moldoveanul Oleg Reabciuk a rămas pe banca lui Anderlecht, în duelul pierdut cu 1 la 2 în fața lui Lyon.

Meci de gală la Milano, dar fără gol pentru echipa lui Ruben Amorim. AC Milan a pierdut cu 2 la 0 în fața Benficăi, în prima etapă a fazei ligii din Europa League. Portughezii au deschis scorul în minutul 16 prin Dodi Lukebakio, după care și-au dublat avantajul în partea secundă după reușita lui Jakub Kaminski.

Iar pentru fotbalul moldovenesc, un detaliu important a venit de la Bruxelles. Oleg Reabciuk, transferat recent la Anderlecht, a fost rezervă în partida cu Lyon. Fundașul moldovean nu a intrat pe teren, iar echipa sa a cedat cu 1 la 2. Lyon a început perfect și a înscris de două ori în primele 22 de minute. Noah Nartey a deschis scorul, iar Keito Nakamura a majorat avantajul francezilor.

Anderlecht a redus din diferență după pauză, prin Mihajlo Cvetkovic, însă nu a mai reușit egalarea.

Într-un alt meci, Sunderland a revenit în competițiile europene după 53 de ani și a debutat cu o victorie. Englezii au trecut cu 1 la 0 de AZ Alkmaar, grație golului marcat din penalty de Enzo Le Fee.

Iar Sparta Praga a făcut spectacol în Armenia, după ce a câștigat cu 4 la 1 partida contra celor de la Ararat-Armenia. Astăzi urmează să se dispute alte 9 partide din prima etapă a fazei principale din Europa League, cu duelul central dintre Besiktas și Marseille.