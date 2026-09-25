Bombă la Jocurile Asiatice. China a pierdut supremația în tenisul de masă masculin după mai bine de trei decenii de dominație. Japonia a produs surpriza și a cucerit medalia de aur în proba pe echipe, după o finală dramatică.

Japonia s-a impus cu 3 la 2 în fața Chinei. Tenismenul Sora Matsushima a adus victoria decisivă, după ce l-a învins în decisiv pe Ruibo Wen. Înaintea lui, Harimoto egalase scorul la 2 la 2, după un succes categoric, 3 la 0, în fața liderului mondial Wang. China câștigase toate edițiile Jocurilor Asiatice din 1994 până acum. Ultima echipă masculină care reușise să-i detroneze pe chinezi fusese Coreea de Sud, în 1990.

În schimb, la feminin, China și-a luat revanșa și a învins Japonia fără drept de apel, scor 3 la 0, în finală.