Irina Florea continuă să adune medalii importante pentru Republica Moldova. Sportiva a urcat pe podium la Campionatul Mondial de Sambo pentru Tineret, desfășurat la Salonic, și a adus țării noastre singura medalie de la această competiție.

Irina Florea a câștigat lupta pentru medalia de bronz în categoria de până la 54 de kilograme, învingând reprezentanta Greciei, Despoine Papadopoulou, chiar în fața propriilor suporteri. Sportiva noastră a reușit un procedeu fulgerător, după care și-a imobilizat adversara.

Succesul de la Salonic vine într-o competiție de amploare, la care au participat peste 700 de sportivi din 40 de țări. Este o nouă performanță importantă pentru sportiva originară din Edineț, care are deja experiență pe podiumurile internaționale.

În 2022, Florea cucerea bronzul la Campionatul Mondial de cadeți, iar un an mai târziu a devenit vicecampioană europeană la categoria de 44 de kilograme. Iar în ianuarie, în acest an, sportiva noastră a obținut chiar și bronzul la Cupa Europeană de seniori. Florea este maestră a sportului și membră a lotului național. Republica Moldova a fost reprezentată la mondialul de tineret de 14 luptători.