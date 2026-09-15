Bucureștiul va fi din nou în centrul fotbalului european. Arena Națională va găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Capitala României a primit astăzi votul de încredere al UEFA și se alătură astfel orașelor care vor găzdui cele mai importante finale europene în următorii ani.

Arena Națională va îmbrăca din nou haine de sărbătoare pentru un mare eveniment fotbalistic. În 2028, Bucureștiul va găzdui finala UEFA Europa League, la 16 ani după ce stadionul a fost gazda finalei aceleiași competiții, în 2012. Decizia UEFA vine după analizarea dosarelor depuse de federațiile candidate, iar candidatura României a fost susținută de Federația Română de Fotbal, Guvernul României și Primăria Capitalei.

România are deja experiență în organizarea unor evenimente importante. Arena Națională a găzduit meciuri de la EURO 2020, iar ulterior a organizat Campionatul European Under 19 și Under 21. Pentru București, finala din 2028 va însemna și o nouă ocazie de a primi zeci de mii de suporteri din Europa. Iar pentru România, evenimentul poate aduce beneficii importante pentru turism, economie și imagine.

Arena Națională nu va fi singurul stadion important care va găzdui o finală europeană în următorii ani.

Astfel, finala Ligii Campionilor din 2027 va avea loc la Madrid, una dintre marile capitale ale fotbalului european. Un an mai târziu ultimul act va ajunge la München, pe unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din Germania. Iar în 2029, finala celei mai importante competiții europene intercluburi va fi găzduită de Barcelona.

În cea de-a doua competiție ca valoare - Europa League, Frankfurt va găzdui finala din 2027, înainte ca trofeul să ajungă la București. Astfel, în 2028, toate privirile vor fi îndreptate spre Arena Națională, care va găzdui marea finală a Europa League. Un an mai târziu, ultimul act se va desfășura la Belgrad, capitala Serbiei.

Iar Istanbul va găzdui finala Conference League din 2027, într-un oraș aflat la granița dintre Europa și Asia. În 2028, trofeul Conference League va fi decis la Torino, unul dintre marile orașe fotbalistice ale Italiei, iar în 2029, Budapesta va fi gazda finalei celui de-al treilea turneu ca valoare.

Tot astăzi UEFA a decis că Supercupa Europei din 2027 va avea loc la Amsterdam, unul dintre orașele cu tradiție în fotbalul continental, în timp ce în 2028, Supercupa Europei va ajunge pentru prima dată la Astana, capitala Kazahstanului.