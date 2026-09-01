Campioana României Universitatea Craiova are o singură victorie în ultimele patru etape ale noului sezon. De această dată, oltenii au remizat cu Rapid Bucureșit, într-un meci spectaculos, cu multe ocazii.

Noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a înscris din fața porții la jumătatea reprizei a doua, după ce a avut ocazii pentru cel puțin încă trei goluri înainte.

Echipa din București a fost condusă la pauză cu 1 la 0, iar până la urmă s-a încheiat 1 la 1, chiar dacă fiecare echipă ar fi putut să înscrie de mai multe ori.

După acest rezultat, campioana Universitatea Craiova ocupă locul 4, având 11 puncte. Rapid a acumulat cu un punct mai mult și este pe poziția secundă, la egalitate de puncte cu Petrolul. Lidera clasamentului a rămas Dinamo București.