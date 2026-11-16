Carlos Alcaraz a dat recital la debutul Turneului Campionilor. După finala pierdută anul trecut, ibericul s-a întors la Torino cu gândul la trofeu. Tenismenul spaniolul a dat un prim semnal de forță, l-a învins categoric pe americanul Frances Tiafoe și le-a transmis un avertisment clar rivalilor.

Carlos Alcaraz a intrat în cursa pentru trofeul care îi lipsește din palmares și a făcut-o în stil de mare campion. Ibericul a început cu o victorie categorică Turneul Campionilor de la Torino. Alcaraz nu i-a lăsat nicio șansă americanului Frances Tiafoe, pe care l-a învins în minimum de seturi. Spaniolul a avut nevoie de doar o oră și opt minute pentru a încheia socotelile. Ibericul a început în forță, a câștigat primele patru game-uri și a controlat fără mari emoții primul set, adjudecat cu 6 la 2. Nici în actul secund lucrurile nu au stat diferit. Alcaraz a continuat să dicteze ritmul, a pus presiune constantă pe serviciul adversarului și a repetat scorul din prima manșă.

Astfel, ibericul și-a trecut în cont primul succes din Grupa Ivan Lendl și a făcut un pas important spre semifinale. Victoria este cu atât mai importantă pentru Alcaraz, cu cât acesta încearcă să cucerească pentru prima dată Turneul Campionilor. Spaniolul participă pentru a patra oară la competiția de la Torino, iar anul trecut a ajuns până în finală, unde a cedat în fața italianului Jannik Sinner.

În această seară, este programat și celălalt duel al grupei. Rusul Daniil Medvedev îl va întâlni pe italianul Flavio Cobolli, într-o partidă care va începe la ora 21 și 30 de minute. Medvedev are experiența unui fost campion al competiției, după ce a cucerit trofeul în 2020, la Londra. De cealaltă parte, Cobolli participă în premieră la Turneul Campionilor, dar sigur va opune o rezistență pe măsură, mai ales că va beneficia și de susținerea publicului italian. Turneul Campionilor se desfășoară la Torino, fiecare jucător dispută câte trei meciuri în grupă, iar primii doi clasați se califică în semifinale. Duminică, pe 22 noiembrie va avea loc marea finală.