Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a încheiat anul în stil de mare campion. Spaniolul a câștigat în premieră Turneului Campionilor după ce l-a învins în finală, într-un duel spectaculos, pe liderul mondial Alexander Zverev. Ibericul s-a ales astfel cu un premiu record de peste cinci milioane de dolari și a devenit al treilea tenismen din Spania care triumfă la competiția de final de an.

Carlos Alcaraz a dominat finala de la Turneul Campionilor și l-a învins pe Alexander Zverev în două seturi. Ultimul act disputat aseară la Inalpi Arena din Torino, a durat două ore și două minute. Spaniolul a început în forță și a dominat primul set. Alcaraz a reușit să câștige cu 6 la 2, profitând de dificultățile întâmpinate de Zverev la serviciu.

Germanul, care nu pierduse niciun set până în finală, a comis mai multe greșeli neforțate și nu a găsit soluții pentru jocul variat al adversarului. În actul secund, liderul mondial a încercat să revină. Zverev a ridicat nivelul, a reușit să preia conducerea cu 5 la 4 și a împins partida în tie-break. Acolo a avut chiar trei mingi de set, însă Alcaraz le-a salvat pe toate și a închis disputa cu 9 la 7.

Astfel, spaniolul a câștigat cu 6 la 2 și 7 la 6 și a ridicat pentru prima dată trofeul Turneului Campionilor.

La numai 23 de ani, Alcaraz a devenit al treilea spaniol care câștigă turneul de final de an, ATP Finals. Totodată acesta este al 30-lea titlu din cariera sa și al șaselea cucerit în acest sezon. Alcaraz a încheiat astfel o săptămână perfectă câștigând toate cele 5 meciuri la ediția din acest an. Grație evoluției perfect el va primi un premiu record de 5 milioane 171 de mii de dolari. De partea cealaltă Alexander Zverev, a ratat șansa de a cuceri al treilea trofeu la Turneul Campionilor, după succesele din 2018 și 2021. Dar germanul se mulțumește totuși cu faptul că rămâne la finalul acestui an în fotoliul de lider mondial.