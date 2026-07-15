Carlos Alcaraz este tot mai aproape de revenirea pe teren. Spaniolul se antrenează cu o rachetă modificată special pentru recuperare, iar veștile din tabăra sa sunt tot mai încurajatoare.

Carlos Alcaraz a intrat într-o nouă etapă a recuperării după accidentarea la încheietura mâinii drepte, iar imaginile publicate din timpul antrenamentelor au atras imediat atenția în lumea tenisului. Spaniolul folosește o rachetă special modificată, fără corzi și cu o porțiune din ramă decupată. Dispozitivul îi permite să execute complet mișcarea forehandului și a serviciului fără să lovească mingea, reducând vibrațiile și solicitarea asupra încheieturii și antebrațului.

Metoda este utilizată pentru a reface treptat memoria musculară și amplitudinea mișcărilor, fără riscul unei recidive. Accidentarea suferită în aprilie, la turneul de la Barcelona, l-a obligat pe fostul lider mondial să rateze o mare parte a sezonului. Alcaraz a fost nevoit să se retragă de la Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon și, recent, și de la Mastersul de la Montreal, echipa sa preferând să nu grăbească revenirea în competiții.

Cu toate acestea, ultimele informații venite din Spania sunt optimiste. Principalul obiectiv rămâne participarea la Masters 1000 de la Cincinnati, ultimul turneu important înainte de US Open.