Vedetele tenisului mondial au făcut spectacol la US Open, în proba de dublu mixt, unde organizatorii au adus pe teren adevărate staruri ale tenisului. Carlos Alcaraz, Serena Williams, Novak Djokovic și Aryna Sabalenka au atras toate privirile, însă aventurile lor în competiție au fost mai scurte decât se așteptau fanii.

Pentru al doilea an consecutiv şi pentru a revigora interesul faţă de proba de dublu mixt de la US Open, organizatorii au invitat în primul rând vedete ale probelor de simplu, mai degrabă decât specialişti în dublu mixt. De asemenea, ei au introdus un nou format, cu seturi de câte patru game-uri în loc de şase şi un super tie-break de zece puncte în cazul egalităţii la seturi. Toată atenția s-a îndreptat astfel spre cuplul stelar format din Serena Williams și Carlos Alcaraz. După un debut superb, victorie în primul tur, cele două vedete s-au oprit însă în faza sferturilor de finală. Williams și Alcaraz au cedat în două seturi în fața favoriților numărul 4 ai turneului, elvețianca Belinda Bencic și italianul Flavio Cobolli, scor 5 la 4 și 4 la 1, la capătul unei confruntări ce a durat 56 de minute.

Bencic și Cobolli rămân astfel singurii capi de serie supraviețuitori în cadrul competiției și se vor duela pentru un loc în finală cu perechea Gael Monfils şi Elina Svitolina. Francezul și ucraineanca un cuplu și în viața reală au trecut surpinzător de liderii mondiali de la dublu, Katerina Siniakova din Cehia şi Henry Patten din Marea Britanie.

Anterior, Siniakova şi Patten eliminaseră un alt duet stelar, prezent în proba de mixt Aryna Sabalenka și Novak Djokovic. Cei doi sunt out după ce au cedat în super tie-break.

Pe partea cealaltă a turneului de dublu mixt pentru un loc în ultimul act se vor duela perechile, Muchova/Mensik și Andreeva/Rublev. Tenismenii ruși au trecut dramatic în sferturi, după un tie-break decisiv, de duetul ruso/norvegian Shnaider/Ruud.

Iar perechea din Cehia, Karolina Muchova/Jakub Mensik i-a învins clar pe americanii Emma Navarro și Tommy Paul, scor 4 la 1 și 5 la 3.

După spectacolul oferit în proba de dublu mixt, vedetele tenisului mondial își îndreaptă acum toată atenția spre competiția de simplu. Acolo, miza este mult mai mare, iar campionii en-titre, Carlos Alcaraz la masculin și Aryna Sabalenka la feminin, au misiune de ași apăra trofeele cucerite anul trecut.