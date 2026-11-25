Cehia a dat lovitura la turneul final al Cupei Davis. Tomas Machac și Jiri Lehecka au adus victoria în fața Canadei și și-au calificat echipa în semifinale. Astfel, tenismenii cehi demonstrează că formează una dintre cele mai puternice echipe ale competiției și continuă lupta pentru trofeul celei mai importante întreceri masculine pe echipe din tenisul mondial.

Naționala masculină de tenis de câmp a Cehiei este prima echipă calificată în semifinalele Cupei Davis. La competiția ce se desfășoară la Bologna, reprezentativa pregătită de Tomas Berdych a învins Canada cu 2 la 0, după ce Tomas Machac și Jiri Lehecka au câștigat ambele partide de simplu. Astfel, confruntarea de dublu nu a mai fost necesară, iar cehii au făcut un pas important spre trofeu. Primul punct al Cehiei a fost obținut de Tomas Machac, care l-a învins pe canadianul Liam Draxl în 3 seturi.

După un prim set controlat de ceh, Draxl a revenit în joc și a egalat situația la seturi. În decisiv, însă, Machac a preluat din nou inițiativa, a obținut break-ul decisiv și a adus echipa sa în avantaj. După o partidă ce a durat aproape 2 ore, cehul s-a impus cu scorul de 6 la 2, 3 la 6 și din nou 6 la 2.

Calificarea a fost parafată de Jiri Lehecka, care s-a impus în fața lui Felix Auger-Aliassime. Duelul dintre cei doi jucători din top 20 a fost echilibrat în primul set. Canadianul a avut nu mai puțin de nouă oportunități de break, inclusiv o șansă importantă de a închide setul, dar nu a reușit să transforme niciuna. Lehecka a profitat, a câștigat tie-break-ul cu 7 la 4 și a dominat actul secund. Cehul a făcut break rapid în setul al doilea, și-a consolidat avantajul și a închis partida cu 6 la 2, trimițându-și echipa în careul de ași.

Turneul final al Cupei Davis din 2026 se desfășoară în Italia, la Bologna, în perioada 24-29 noiembrie. Opt echipe naționale luptă pentru titlul mondial, într-un format eliminatoriu, desfășurat pe parcursul a șase zile. Cehia este deja în semifinale, iar la turneul final mai participă Italia, Coreea de Sud, Marea Britanie, Germania, Austria și Spania. Italia este deținătoarea trofeului și pornește în competiție cu obiectivul de a-și continua dominația din ultimii ani.