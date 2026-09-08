S-a jucat cel mai lung meci de la US Open din acest an. Botic van de Zandschulp și Arthur Gea s-au luptat timp de cinci ore și 18 minute, la final olandezul a reușit calificarea în sferturi. Tenismenul din Țările de Jos îl va întâlni în următorul tur pe principalul favorit, Alexander Zverev. Nemțul în schimb favoritul principal Alexander Zverev, ajunge în sferturi la Flushing Meadows, după o victorie categorică.

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale actualei ediții de la US Open s-a încheiat după mai bine de cinci ore. Botic van de Zandschulp a fost la un pas de eliminare, dar a salvat o minge de meci și l-a învins pe Arthur Gea. Francezul, intrat pe tabloul principal din postura de „lucky loser”, a avut parte de un start fantastic, câștigând primele două seturi cu 6 la 3 și 7 la 6. Ba mai mult tenismenul de 21 de ani a fost la un singur punct de o calificare istorică.

Arthur Gea a avut și o minge de meci în tie-break-ul setului al treilea, însă olandezul a rezistat, a întors soarta partidei și a câștigat următoarele două seturi în tie-break, egalând situația la general. În manșa decisivă, s-a jucat de la egal la egal până la 3 la 3, dar apoi Botic van de Zandschulp a reușit un break s-a distanțat și s-a impus cu 6 la 4, reușind o remontadă spectaculoasă de la 0 la 2 la seturi.

Meciul dintre Botic van de Zandschulp și Arthur Gea a durat cinci ore și 18 minute și a devenit al patrulea cel mai lung meci din istoria US Open. Pentru un loc în semifinale, van de Zandschulp va avea însă o misiune extrem de dificilă. Olandezul îl va întâlni pe principalul favorit, Alexander Zverev. La rândul său neamțul a trecut fără emoții de Luciano Darderi. Tenismenul din Germania a avut nevoie de doar două ore și 32 de minute pentru a-l elimina pe italian cu 6 la 2, 6 la 2 și 7 la 6.

În aceeași zi, o altă poveste spectaculoasă vine din partea lui Alexander Blockx. Belgianul în vârstă de 21 de ani, una din marile surprize ale turneului, l-a învins pe favoritul numărul 24, Francisco Cerundolo, și s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Mai mult, Blockx a devenit primul jucător belgian din istorie care ajunge în sferturile de finală de la US Open.

Alexander Blockx va juca în sferturi împotriva lui Karen Khachanov. Rusul a oferit și el o demonstrație de forță într-un meci de 5 seturi contra americanului Learner Tien. Karen Khachanov a avut nevoie de aproape patru ore pentru a trece de tânărul american, reușind să domine seturile 4 și 5 pe care le-a câștigat clar cu 6 la 1 și 6 la 4.

După meciurile de noaptea trecută, tabloul masculin al sferturilor de finală este complet. Cel mai așteptat duel urmează a fi cel dintre campionul en-titre Carlos Alcaraz și americanul Ben Shelton, favoritul 8 al turneului din New York.