Chelsea continuă perfect sezonul. Londonezii au trecut fără emoții de Luton în Cupa Ligii, iar Danny Welbeck a marcat primul său gol pentru club. Fulham s-a calificat și ea în țaisprezecimi, după o victorie convingătoare.

Chelsea Londra s-a calificat în turul al treilea al Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o aseară, pe Stamford Bridge, pe Luton Town, scor 2 la 0. Londonezii au dominat autoritar partida cu Luton. Chelsea a avut 73 la sută posesie și a expediat 17 șuturi doar în prima repriză, însă defensiva oaspeților a rezistat până la pauză. Golul a venit imediat după reluare. În minutul 50, Malo Gusto a centrat din partea dreaptă, iar Danny Welbeck s-a înălțat și a înscris cu o lovitură de cap.

A fost primul gol al atacantului de 35 de ani în tricoul lui Chelsea, după transferul de la Brighton. Estêvão a fost unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor. Brazilianul a creat mai multe acțiuni periculoase, iar în minutul 79 a contribuit decisiv la golul de 2 la 0. Tânărul atacant a pătruns în careu și a șutat spre poartă, iar Hakeem Odoffin a deviat mingea în propria plasă. Chelsea a încheiat meciul cu 26 de șuturi, în timp ce Luton a avut doar unul pe poartă. Pentru formația pregătită de Xabi Alonso este a doua victorie consecutivă în acest început de sezon. Chelsea a debutat în Premier League cu un succes, 3 la 2 cu Fulham. La rândul său, învinsa din campionat Fulham s-a calificat și ea în turul al treilea al Cupei Ligii, după ce a învins-o pe Wimbledon cu 3 la 0, pe Craven Cottage.

A fost prima victorie a echipei pregătite de Álvaro Arbeloa, iar londonezii au rezolvat partida încă din prima repriză. Emile Smith Rowe a deschis scorul, apoi Rodrigo Muniz a înscris pentru 2 la 0, iar Fulham a mai punctat o dată în prelungiri, prin Gonzalo García, și a obținut o calificare fără emoții.

În șaisprezecimile Cupei Ligii, Chelsea va avea un adversar mai puternic. Londonezii o vor întâlni în următoarea rundă pe Leeds United, în timp ce Fulham va juca împotriva lui West Ham. Principalul duel din turul al treilea, va fi însă cel dintre Liverpool și Tottenham. Trofeul în cupa Ligii este deținut de Manchester City, care în sezonul precedent a învins-o pe Arsenal în marea finală.