Chelsea începe noul sezon cu o victorie spectaculoasă și stabilește un record în Premier League. Brazilianul Joao Pedro a avut nevoie de doar 31 de secunde pentru a deschide scorul.

Chelsea a deschis scorul fulgerător pe Craven Cottage în derby-ul londonez cu Fulham, atunci când Joao Pedro a profitat de o pasă a lui Cole Palmer, a scăpat singur spre poartă și l-a învins pe Bernd Leno cu o execuție elegantă. A fost cel mai rapid gol marcat vreodată într-un meci de deschidere de sezon din Premier League. Pentru Chelsea, partida a însemnat și începutul unei noi ere, tehnicianul Xabi Alonso debutând oficial pe banca londonezilor. Fulham nu s-a prăbușit după golul primit. Gazdele au revenit în meci în minutul 23, când Josh King a profitat de o eroare a portarului Robert Sánchez și a restabilit egalitatea, cu un șut în forță. Dar Chelsea a reacționat din nou înainte de pauză. În minutul 41, Maxence Lacroix a construit bine o fază, iar Morgan Rogers a înscris la debutul său oficial pentru Chelsea.

Internaționalul englez a ajuns la Londra în această vară de la Aston Villa, pentru o sumă record de peste 135 de milioane de euro și a început astfel să justifice investiția uriașă făcută de club. Chelsea a lovit din nou la începutul reprizei secunde. Joao Pedro a pătruns în jumătatea adversă și i-a oferit mingea lui Cole Palmer, iar vedeta aristocraților a înscris dintr-un unghi dificil pentru 3 la 1.

Palmer a fost implicat, de altfel, în toate cele trei goluri ale lui Chelsea: a oferit pasa decisivă la reușita lui João Pedro, a contribuit la faza golului lui Rogers și a înscris al treilea gol al echipei. Dar finalul a fost unul aprins. Fulham a redus rapid diferența, după ce Gonzalo García, aflat la prima sa apariție în Premier League, a înscris cu o lovitură de cap în minutul 54 și a relansat derby-ul. Gazdele au avut apoi șansa egalării, iar Antonee Robinson a ratat o ocazie importantă în minutul 78. Totuși Chelsea a rezistat până la final, ba mai mult Joao Pedro a mai înscris o dată în prelungiri, însă golul a fost anulat pentru offside. Chelsea a obținut astfel prima victorie din noul sezon și a început cu dreptul era Xabi Alonso. Pentru tehnicianul spaniol, victoria este un prim semnal că noul Chelsea poate fi mult mai ofensiv decât echipa din sezonul trecut. Aristocrații au însă foarte puțin timp pentru odihnă. Următorul meci este joi, în Cupa Ligii Angliei, pe Stamford Bridge, împotriva celor de la Luton Town.