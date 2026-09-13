Christian Harrison și Neal Skupski au ridicat și ei principalul trofeu de la US Open, după ce au câștigat finala probei de dublu masculin. Perechea americano-britanică s-a impus în două seturi în fața germanilor.

Finala la dublu masculin de la US Open a fost una echilibrată, însă Christian Harrison și Neal Skupski au reușit să profite de momentele importante. În primul set, un singur break a fost suficient pentru perechea americano-britanică, care s-a impus cu 6 la 4. Actul secund a fost mult mai disputat. Kevin Krawietz și Tim Pütz au încercat să revină și s-au ținut aproape. Cele două perechi au mers cap la cap până în tie-break, unde Harrison și Skupski au avut mai multă precizie și au închis meciul cu 8 la 6.

Pentru cei doi acesta este al doilea titlu de Grand Slam cucerit împreună în acest an. Harrison și Skupski au triumfat și la Australian Open, iar succesul de la New York confirmă un sezon remarcabil pentru perechea americano-britanică. Pentru Neal Skupski, triumful are o semnificație aparte. Britanicul pierduse precedentele două finale de la US Open, cu parteneri diferiți, iar acum a reușit, în sfârșit, să cucerească trofeul la New York. De cealaltă parte, Christian Harrison a revenit în prim-plan după mai mulți ani marcați de probleme medicale și opt intervenții chirurgicale. Acum, americanul își trece în palmares al doilea titlu de Grand Slam al sezonului.