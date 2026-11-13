Spectacol, răsturnări de situație și emoții până în ultimul moment la Turneul Campioanelor. Coco Gauff, campioana din 2024, a fost eliminată în mod dramatic, deși a încheiat faza grupelor cu o victorie. Jessica Pegula a avut nevoie de un meci-maraton și de un punct de meci salvat pentru a-și asigura calificarea în semifinale, alături de Linda Noskova. Nici la dublu nu au lipsit surprizele, iar Cristina Bucșa, tenismena născută la Chișinău, care reprezintă acum Spania, a ratat accesul în careul de ași.

Am avut parte de o ultimă rundă dramatică în Grupa A de la Turneul Campioanelor. Coco Gauff a câștigat primul meci al zilei, în fața ucrainencei Marta Kostyuk, și aștepta apoi rezultatul celei de-a doua confruntării, pentru a afla dacă va continua lupta pentru trofeu. Gauff a început bine partida cu Kostyuk și s-a impus în două seturi, scor 6 la 4 și 7 la 5. Meciul a fost însă mult mai complicat decât o arată rezultatul. În setul secund, ucraineanca a condus cu 5 la 1 și părea aproape de a trimite confruntarea în decisiv. Dar campioana din 2024 a găsit însă resurse pentru o revenire spectaculoasă, a câștigat șase game-uri consecutive și a închis partida.

Americanca și-a făcut treaba pe teren, însă calificarea nu mai depindea doar de ea. După victorie, Gauff a rămas cu ochii pe celălalt duel al grupei, dintre Jessica Pegula și Linda Noskova, confruntare care s-a transformat într-un adevărat thriller. Pegula și Noskova au luptat aproape trei ore, iar calificarea s-a decis abia în setul al treilea. Americanca s-a impus cu 7 la 6, 4 la 6 și 7 la 5, după ce a salvat inclusiv o minge de meci.

După acest rezultat toate cele trei jucătoare au încheiat grupa cu câte două victorii și o înfrângere, iar departajarea s-a făcut la procentajul seturilor câștigate. Linda Noskova a terminat prima, Jessica Pegula a ocupat poziția secundă, iar Coco Gauff a rămas pe locul al treilea și a fost eliminată. Ultima a încheiat Marta Kostyuk, care a pierdut toate cele 3 confruntări. Ucraineanca a ajuns pe tabloul principal în ultimul moment, înlocuind-o pe lidera mondială Elena Rybakina, care s-a retras.

Nu mai continuă lupta pentru trofeul de la Turneul Campioanelor nici tenismena născută la Chișinău, care reprezintă acum Spania, Cristina Bucșa. În ultima partidă din grupă, Bucșa și partenera sa de dublu, americanca Melichar-Martinez au întâlnit perechea formată din cehoaica Katerina Siniakova și americanca Taylor Townsend, iar miza era uriașă, învingătoarele obțineau ultimul bilet din grupă pentru semifinale. Adversare au câștigat primul set cu 6 la 2, iar în actul secund conduceau cu 4 la 2, când Nicole Melichar-Martinez a fost nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări. Astfel, aventura moldovencei Cristina Bucșa, la debutul său la Turneul Campioanelor s-a încheiat. În aceeași grupă, tenismenele din Italia, Sara Errani și Jasmine Paolini a obținut a treia victorie consecutivă și își continuă sigur drumul spre trofeu.

WTA Finals se desfășoară în acest an în Statele Unite, pe corturile de la Indian Wells, iar trofeul Turneului Campioanelor este unul dintre cele mai importante obiective ale sezonului, fiind competiția care reunește elita tenisului feminin la final de an.