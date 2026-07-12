Revenire de coșmar pentru Conor McGregor. Irlandezul s-a accidentat după doar câteva secunde și a pierdut prin Knock-out tehnic în fața lui Max Holloway.

Atmosfera de pe Arena T-Mobile de la Las Vegas era electrizantă înaintea duelului dintre cei doi foști campioni, Conor McGregor și Max Holloway. Pentru irlandez era primul meci din iulie 2021 și prima apariție în UFC după o pauză de cinci ani, iar fanii așteptau un nou spectacol din partea celui mai mare star din istoria organizației. Dar cea mai așteptată revenire din UFC s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Conor McGregor a revenit, însă aventura sa s-a încheiat după numai 69 de secunde. Lupta a început într-un ritm exploziv. Chiar din primele secunde, McGregor a încercat să-l surprindă pe Holloway cu o lovitură spectaculoasă din săritură. Însă aterizarea i-a fost fatală. Irlandezul și-a răsucit violent genunchiul drept și a căzut imediat la podea.

Deși a încercat să continue, fostul campion UFC a căzut de mai multe ori fără să fie lovit decisiv, iar arbitrul a întrerupt confruntarea după doar un minut și nouă secunde, acordând victoria lui Max Holloway prin knock-out tehnic. Conor McGregor a părăsit arena șchiopătând și fără să ofere declarații presei, iar primele informații oferite după gală sunt îngrijorătoare. Președintele UFC, Dana White, a declarat că există suspiciuni serioase privind o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. La aproape 38 de ani, fostul dublu campion UFC riscă să rateze încă o lungă perioadă de activitate, iar viitorul său în sportul de performanță este din nou pus sub semnul întrebării.

Și celelalte confruntări importante ale galei s-au încheiat spectaculos. Paddy Pimblett a avut nevoie de doar 52 de secunde pentru a-l învinge pe Benoit Saint Denis, confirmând că este unul dintre pretendenții la centura categoriei ușoare.

Iar Mario Bautista și-a luat revanșa în fața lui Cory Sandhagen. La 7 ani după prima lor confruntare Bautista s-a impus prin decizie unanimă, apropiindu-se de o luptă pentru titlu.

În luptele preliminare a impresionat și campionul olimpic la lupte Gable Steveson, care și-a făcut debutul în UFC cu o victorie prin Knock-out tehnic în prima rundă în fața lui Elisha Ellison, confirmând statutul de unul dintre cei mai promițători grei ai organizației.