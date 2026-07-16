Visul Ligii Campionilor s-a încheiat pentru Petrocub Hâncești. Campioana Moldovei a fost umilită în Albania, scor 1 la 6 cu Egnatia. Astfel după un duș rece, Petrocub părăsește cea mai importantă competiție intercluburi din Europa încă din primul tur preliminar, iar acum formația pregătită de Șota Maharadze își va continua parcursul european în Liga Conferinței.

Petrocub avea nevoie de o victorie în Albania după remiza de la Chișinău, scor 1 la 1, însă returul de la Rrogozhinë s-a transformat într-un adevărat coșmar. Campioana Albaniei a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 2. Altin Kryeziu a executat un corner, iar fundașul Eneo Bitri a reluat imparabil cu capul pentru 1 la 0. Echioa noastră a încercat să reacționeze prin Dan Pușcaș, al cărui șut din lovitură liberă a fost deviat în corner, însă gazdele au rămas mai periculoase. Același Bitri a lovit bara cu o nouă lovitură de cap, iar câteva minute mai târziu Alessandro Albanese a dublat avantajul cu un șut puternic de la marginea careului.

Problemele Petrocubului au continuat până la pauză. După un nou corner, Mihai Plătică a deviat nefericit mingea în propria poartă, iar albanezii au intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri. Nici repriza secundă nu a schimbat cursul partidei.

Deși Ion Jardan a fost aproape de gol cu un șut de la peste 25 de metri, balonul s-a oprit în bară. Imediat după aceea, Egnatia a profitat de o eroare în defensiva leilor din Hîncești, iar Andrey Yago a înscris pentru 4 la 0. Portarul nostru Cristian Avram a limitat proporțiile scorului cu două intervenții excelente în fața lui Soumaila Bakayoko, iar Petrocub a reușit să dea golul de onoare prin Nicolae Rotaru.

Finalul le-a aparținut însă în totalitate gazdelor. Albanezii au punctat pentru 5 la 1 în minutul 84 prin Bakayoko, iar Ildi Gruda a închis tabela în minutul 90 cu o lovitură de cap, stabilind scorul final de 6 la 1.

După remiza din tur, 1 la 1, Egnatia s-a impus cu un categoric 7 la 2 la general și obține, în premieră, calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Albaniei va continua aventura europeană împotriva slovacilor de la Slovan Bratislava. Pentru Petrocub, eliminarea din Liga Campionilor nu înseamnă sfârșitul parcursului european.

Campioana Moldovei va juca acum în turul al doilea preliminar al Ligii Conferinței, unde va avea o nouă misiune dificilă împotriva campioanei Bosniei și Herțegovinei, Borac Banja Luka. Tot în Conference League, astăzi, în manșa retur al primului tur preliminar, joacă la Orhei - Milsami, contra altei echipe bosniace - Velez Mostar, asta după ce în primul meci vulturii roșii au reușit în deplasare un scor bun de 1 la 1. Iar un retur mai complicat îl are în Europa League – Sheriff, cea care joacă astăzi în deplasare cu formația Aluminij. În primul meci, la Tiraspol, slovenii au rezistat și au scos un 0 la 0.