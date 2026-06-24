După meciul de aseară, Cristiano Ronaldo continuă cursa pentru a bate noi recorduri. La 41 de ani, lusitanul este singurul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții de Cupă Mondială și a devenit cel mai bun marcator pentru Portugalia la turneele finale. În plus Cristiano Ronaldo se apropie cu pași mari de borna impresionantă de 1000 de goluri înscrise în carieră.

La o zi după ce rivalul de o viață Lionel Messi a marcat o dublă în meciul dintre Argentina și Austria, Cristiano Ronaldo a răspuns pe măsură în duelul Portugalia – Uzbekistan. Veteranul în vârstă de 41 de ani a înscris și el de două ori și a scris o nouă filă în istoria fotbalului, devenind primul jucător din lume care marchează la 6 ediții de Cupă Mondială.

Starul portughez a punctat în minutul 6 și a bifat dubla în finalul primei reprize al duelului cu Uzbekistan.

Cu aceste reușite Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate în total la Cupa Mondială și l-a depășit în topul marcatorilor all-time pentru Portugalia, pe legendarul Eusebio. În total, Cristiano Ronaldo a ajuns la borna de 975 de goluri în întreaga carieră, în contextul în care veteranul portughez a anunțat deja că se gândește să se retragă atunci când va atinge pragul de 1000 de reușite.