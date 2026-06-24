După meciul de aseară, Cristiano Ronaldo continuă cursa pentru a bate noi recorduri. La 41 de ani, lusitanul este singurul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții de Cupă Mondială și a devenit cel mai bun marcator pentru Portugalia la turneele finale. În plus Cristiano Ronaldo se apropie cu pași mari de borna impresionantă de 1000 de goluri înscrise în carieră. 

Arcadie Munteanu
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

La o zi după ce rivalul de o viață Lionel Messi a marcat o dublă în meciul dintre Argentina și Austria, Cristiano Ronaldo a răspuns pe măsură în duelul Portugalia – Uzbekistan. Veteranul în vârstă de 41 de ani a înscris și el de două ori și a scris o nouă filă în istoria fotbalului, devenind primul jucător din lume care marchează la 6 ediții de Cupă Mondială. 

Starul portughez a punctat în minutul 6 și a bifat dubla în finalul primei reprize al duelului cu Uzbekistan. 

Cu aceste reușite Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate în total la Cupa Mondială și l-a depășit în topul marcatorilor all-time pentru Portugalia, pe legendarul Eusebio. În total, Cristiano Ronaldo a ajuns la borna de 975 de goluri în întreaga carieră, în contextul în care veteranul portughez a anunțat deja că se gândește să se retragă atunci când va atinge pragul de 1000 de reușite.

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google