Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, Cristina Bucșa face din nou furori la US Open. Jucătoarea de 28 de ani a câștigat un adevărat maraton de aproape trei ore, în care toate cele trei seturi s-au decis la tie-break. În turul următor, Bucșa va avea însă o misiune și mai dificilă, deorece o va întâlni pe numărul 4 mondial, americanca Coco Gauff. Între timp Elena Rybakina continuă cursa spre locul 1 mondial cu o victorie lejeră în turul secund.

Cristina Bucșa continuă aventura la US Open după una dintre cele mai dramatice victorii ale turneului. Tenismena născută la Chișinău a trecut de japoneza Himeno Sakatsume după aproape trei ore de joc, scor 7 la 6, 6 la 7 și din nou 7 la 6. Toate cele trei seturi au ajuns la tie-break, iar Bucșa a avut nevoie de un super tie-break în decisiv pentru a-și adjudeca victoria. Acolo, tensiunea a atins cote maxime. Bucșa a rezistat presiunii și a câștigat cu 10 la 6, după o partidă în care a mai avut alte 2 mingi de meci.

Pentru Cristina Bucșa este al doilea an consecutiv în care ajunge în turul al treilea la US Open. Anul trecut, ea a avut cel mai bun parcurs al carierei într-un turneu de Grand Slam, ajungând până în optimile de finală. În turul al treilea, Cristina Bucșa va avea însă parte de un adversar de cu totul alt calibru. O va întâlni pe Coco Gauff, campioana de la US Open din 2023 și favorita numărul patru a competiției. Americanca la rândul său, a trecut în turul secund de Paula Badosa, scor 6 la 4 și 7 la 6. Pentru Gauff a fost prima victorie în fața spaniolei după trei înfrângeri consecutive în confruntările directe.

Iar Elena Rybakina a avansat și ea pe scena de la Flushing Meadows, trecând de spaniola Jessica Bouzas Maneiro, cu scorul de 6 la 2 și 6 la 4.

Kazaha s-a mișcat bine și nu a arătat niciun semn al accidentării la călcâiul stâng, care îi pusese sub semnul întrebării participarea în săptămâna premergătoare turneului. Acum campioana de la Australian Open, mai are nevoie de doar trei victorii pentru a ajunge în semifinale și a fi sigură că o va depăși pe Aryna Sabalenka în fruntea clasamentului mondial. Elena Rybakina se va duela în șaisprezecimi cu ucraineanca Yuliia Starodubtseva.

O altă favorită, Iga Swiatek, a trecut și ea fără emoții în turul următor la US Open. Poloneza a cedat doar cinci game-uri și a învins-o clar pe Nadia Podoroska, cu 6 la 3 și 6 la 2.

În acest an fondul total de premiere este unul record, de 108 milioane de dolari, iar campionii la simplu vor încasa câte 5,5 milioane de dolari.