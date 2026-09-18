Cristina Bucșa face furori la turneul WTA de la Guadalajara. Tenismena născută la Chișinău și care reprezintă Spania a defilat până în penultimul act al turneului și este la un singur meci de o finală la simplu. Mai mult, Bucșa poate obține trofeul și la dublu, acolo unde s-a califiat deja în ultimul act.

Cristina Bucșa scrie o poveste superbă la Guadalajara. Jucătoarea născută la Chișinău face furori la turneul WTA 500, unde s-a calificat în semifinale. În sferturi, Bucșa a învins-o pe cehoaica Sara Bejlek, cap de serie numărul trei și locul 28 mondial, cu un categoric 6 la 0 și 6 la 4. Primul set a fost dominat autoritar de jucătoarea de 28 de ani, care a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a-l câștiga. Bucșa a reușit trei break-uri și nu i-a oferit adversarei nicio șansă. În setul secund Sara Bejlek a început mai bine și a făcut break încă din primul game, însă Bucșa a rămas calmă, a egalat la 3 la 3, iar apoi a făcut din nou diferența pe final. Iberica a închis partida cu un break în game-ul zece și s-a calificat pentru prima dată în semifinalele turneului de la Guadalajara.

Iar Bucșa are șansa unei performanțe extraordinare la Guadalajara și în proba de dublu. Alături de americanca Nicole Melichar-Martinez, ea este deja calificată în marea finală.

Până atunci însă urmează să se lupte pentru un loc în ultimul act de la simplu, acolo unde Cristina Bucșa o va întâlni pe americanca Iva Jovic, campioana în exercițiu a turneului mexican. Jovic la rându-l său a trecut în sferturi de poloneza Magdalena Frech, scor 6 la 2 și 6 la 1.

În cealaltă semifinală se vor întâlni rusoaica Liudmila Samsonova și americanca Peyton Stearns. Samsonova a produs surpriza sferturilor și a eliminat-o pe principala favorită, ucraineanca Marta Kostyuk, scor 4 la 6, 6 la 2 și 7 la 5, în timp ce Stearns a trecut de compatrioata sa, Sloane Stephens, cu 7 la 6 și 6 la 4.

Campioana la simplu a turneului WTA 500 de la Guadalajara va pleca acasă cu un cec de peste 150 de mii de euro.