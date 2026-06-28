Încă nu s-a încheiat spectacolul de la Cupa Mondială, dar iubitorii fotbalului se pot delecta și cu primele meciuri din campionatul național. Ieri a debutat o nouă ediție a Superligii moldovenești, iar CSF Bălți a dat startul cu o victorie categorică contra Politehnicii. Tot aseară, în derby-ul primei runde, Milsami și Zimbru au remizat. Iar astăzi campioana și vicecampioana, Petrocub și Sheriff au început și ele noua aventură. Tiraspolenii au demolat nou-promovata Real Sireți, în timp ce la Hîncești, campioana Petrocub joacă în aceste clipe cu Dacia Buiucani.

Arcadie Munteanu
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Primele două meciuri ale sezonului în Liga 7777, au adunat aproape o mie de suporteri la Bălți și au oferit un contrast interesant, o victorie categorică și un derby fără goluri. Prima lovitură a noului campionat a fost dată de CSF Bălți. Formația din nordul țării a trecut fără emoții de nou-promovata Politehnica UTM, scor 3 la 0.
Gazdele au deschis scorul încă din minutul 15, prin Mihail Ghecev, care a înscris primul gol al ediției 2026/2027. Cu trei minute înainte de pauză, Dumitru Rogac a majorat avantajul pentru echipa condusă de Veaseslav Rusnac, iar în minutul 54, Petru Neagu a închis tabela la 3 la 0.

Iar la Orhei, Milsami și Zimbru au oferit un duel mult mai echilibrat. Cele două pretendente la titlu au remizat fără goluri, într-o partidă în care sistemul defensiv s-a remarcat. Deși ambele formații și-au creat oportunități de a decide soarta meciului, niciuna nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar sezonul a început cu un punct pentru fiecare dintre cele două echipe. Campionatul național continuă weekend-ul următor cu meciul central de la Hîncești dintre campioana Petrocub și Milsami Orhei.

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