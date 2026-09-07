Pavel Andrușca, luptătorul moldovean care și-a făcut debutul în UFC cu o victorie, a revenit acasă. Sportivul a fost întâlnit la Aeroportul Internațional Chișinău de zeci de susținători, care i-au pregătit o surpriză frumoasă. Cu drapelul Republicii Moldova, baloane în culorile tricolorului, flori și muzică la accordion, cei veniți la aeroport l-au așteptat pe luptător și au transformat revenirea acasă într-o adevărată sărbătoare.

Susținătorii l-au întâmpinat cu aplauze, strigăte de bucurie și muzică. Din imaginile video publicate pe rețele, Pavel Andrușca pare să fi rămas emoționant de surpriză, și în același timp plăcut surprins.

„Bravo, bravo, bravo”, au strigat oamenii care l-au întâmpinat.

Igor Grosu, mesaj pentru Pavel Andrușca după debutul victorios în UFC

Ieri, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a felicitat pe luptătorul Pavel Andrușca care a avut o victorie spectaculoasă ieri seară, 5 septembrie, la Paris. Moldoveanul l-a învins pe britanicul Nathaniel Wood, la gala UFC și a făcut primul pas cu dreptul în cea mai importantă organizație de MMA din lume.

Victorie spectaculoasă pentru Pavel Andrușca la debutul în UFC

Moldoveanul Pavel Andrușca l-a învins pe britanicul Nathaniel Wood, la gala UFC de la Paris, și a făcut primul pas cu dreptul în cea mai importantă organizație de MMA din lume. Sportivul de 24 de ani a câștigat prin decizie unanimă, după trei runde. Cei trei arbitri i-au acordat victoria cu scorurile 30-27, 30-27 și 29-28.

Andrușca a avut un început dificil, însă pe parcursul luptei a devenit tot mai sigur pe el. Moldoveanul a reușit să-l pună în dificultate pe Wood prin lupte la sol, iar în ultima rundă a fost mai eficient în schimburile de lovituri.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Nathaniel Wood este un veteran al UFC și a câștigat ultimele patru confruntări, iar în UFC are 11 victorii și în total are 11 victorii și trei eșecuri.

Declarații după victoria de la Paris

După victorie, Pavel Andrușca a fost întrebat de ce a acceptat să lupte chiar de la debutul în UFC cu un adversar mult mai experimentat. Moldoveanul spune că nu a stat nicio clipă pe gânduri atunci când a primit șansa de a intra în octogon.

Pentru Andrușca, succesul de la Paris vine după un parcurs perfect în MMA-ul profesionist. Moldoveanul avea înaintea debutului în UFC un bilanț de 8-0, dintre care șase victorii prin KO și una prin submission.

El va fi al patrulea moldovean din UFC, după Ion Cuțelaba, Serghei Spivac și Alexandr Romanov.

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Sursă video: TikTok