Dacia Buiucani continuă să surprindă în Superliga moldovenească de fotbal. Formația pregătită de Igor Negrescu a obținut a treia victorie în primele cinci etape, după un categoric 4 la 1 pe terenul celor de la CSF Bălți. Cu 9 puncte acumulate, echipa din capitală se menține în partea superioară a clasamentului și confirmă că este una dintre revelațiile începutului de sezon.

Arcadie Munteanu
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Dacia Buiucani traversează unul dintre cele mai bune starturi de campionat din ultimii ani. Echipa lui Igor Negrescu a controlat autoritar deplasarea de la Bălți și a obținut un succes convingător, care o menține în lupta pentru primele locuri. 
Prima repriză a fost echilibrată până în minutul 36, când Cristian Nagurnea a deschis scorul pentru oaspeți. Mijlocașul a finalizat o acțiune bine construită de Dacia și a trimis echipa din Chișinău în avantaj înainte de pauză. La numai patru minute de la reluarea jocului, în minutul 49, Igor Lambarschi a dublat avantajul, finalizând cu un șut în forță.

Golul le-a oferit oaspeților și mai multă încredere, iar aceștia au continuat să domine partida. În minutul 70, Valeriu Gurgurov a dus scorul la 3 la 0, după o fază rapidă de contraatac. Pentru Gurgurov aceasta a fost a patra etapă la rând în care înscrie.

Gazdele nu au lăsat însă mâinile jos și au redus din diferență 7 minute mai târziu, prin Mihail Ghecev, care a reluat în plasă din apropiere și a reaprins pentru scurt timp speranțele bălțenilor. Pentru Ghecev, revenit după o absență din cauza unei suspendări pentru dopaj, acesta este deja al treilea gol în acest sezon.

Însă ultimul cuvânt l-a avut tot Dacia Buiucani. În minutul 88, Antonii Josan a închis tabela la 4 la 1, după o execuție precisă din careu, consfințind una dintre cele mai clare victorii ale echipei în acest început de sezon. Prin acest succes, Dacia Buiucani ajunge la 9 puncte după cinci etape și bifează a treia victorie în liga 7777. 

Formația antrenată de Igor Negrescu confirmă forma excelentă din debutul campionatului și se anunță o candidată serioasă la calificarea în faza următoare a competiției. De partea cealaltă, CSF Bălți continuă un început de sezon dificil, având doar o victorie și un egal în cele 5 runde.

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