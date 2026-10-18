Boxerul britanic Daniel Dubois și-a apărat cu brutalitate titlul mondial WBO la categoria grea. Englezul și-a demolat compatriotul, pe Fabio Wardley, în doar două reprize, într-o revanșă în care nu i-a lăsat adversarului aproape nicio șansă. Campionul și-a trimis rivalul la podea încă din primele secunde, iar în runda a doua, arbitrul a pus capăt confruntării, după ce echipa lui Wardley a aruncat prosopul în ring.

Daniel Dubois a demonstrat că este pregătit să domine categoria grea. Pugilistul britanic și-a păstrat centura mondială WBO după o victorie categorică în fața lui Fabio Wardley, într-un meci disputat la O2 Arena din Londra, în fața propriilor suporteri.

Campionul a început în forță și a avut nevoie de numai 17 secunde pentru a-și trimite adversarul la podea.

Rivalul său a reușit însă să se ridice și să continue lupta, dar era vizibil afectat de loviturile încasate. Prima repriză s-a încheiat cu un nou asalt al campionului. Dubois l-a împins pe Wardley spre corzi și a continuat să lovească, iar gongul l-a salvat pe adversarul său. În runda a doua, Dubois a revenit cu aceeași agresivitate iar Wardley nu a mai putut răspunde eficient. Pentru a-l proteja de alte lovituri, echipa lui a aruncat prosopul în ring, iar arbitrul Steve Gray a oprit confruntarea la două minute și 21 de secunde din repriză.

Astfel, Dubois a obținut victoria prin knock-out tehnic și și-a păstrat centura mondială WBO la categoria grea. După succes, Dubois a ajuns la 24 de victorii în boxul profesionist, dintre care 23 obținute înainte de limită, și trei înfrângeri. Seara de box s-a încheiat și cu o posibilă provocare pentru campion. Croatul Filip Hrgovic, deținătorul centurii IBF, a fost prezent în sală și l-a provocat pe Dubois la o confruntare pentru unificarea titlurilor. Iar britancul a transmis că își dorește să recupereze titlul IBF și să domine categoria grea.