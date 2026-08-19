Daniil Medvedev a ratat trei mingi de meci consecutive și a fost eliminat dramatic de americanul Brandon Nakashima la Mastersul de la Cincinnati. A fost o noapte neagră pentru ruși, deoarece a pierdut și Andrey Rublev, eliminarea punând capăt unei perioade de peste șase ani petrecute fără întrerupere în Top 20 mondial.

Daniil Medvedev a ratat o șansă uriașă de a continua parcursul la Cincinnati. Cap de serie numărul 4 la turneul Masters 1000 din Ohio, fostul lider mondial a fost învins de americanul Brandon Nakashima, după un meci în care a avut trei mingi de meci consecutive. Medvedev a început mai bine și a câștigat primul set la tie-break. Nakashima avusese inițiativa în debutul partidei și a condus cu 4 la 2, dar rusul a revenit, a salvat patru mingi de set și a preluat controlul în tie-break. În setul secund, Medvedev a fost foarte aproape de victorie. La 5 la 4, Nakashima a servit pentru a rămâne în meci, iar rusul a ajuns la 0/40. Au urmat trei mingi de meci consecutive. Americanul nu a cedat. A salvat prima minge cu o urcare la fileu, a câștigat apoi un schimb de 18 lovituri pentru a anula a doua oportunitate, iar pe a treia a venit din nou agresiv la fileu. Nakashima a întors astfel complet momentul psihologic al partidei. Americanul a câștigat ulterior tie-break-ul cu 7 la 4, iar în decisiv Medvedev și-a pierdut ritmul și calmul. Americanul Nakashima, care a ajuns săptămâna trecută până în finala Mastersului de la Montreal, a făcut două break-uri și s-a desprins rapid, încheind setul cu 6 la 1, după două ore și 51 de minute de joc intens.

În optimile de finală, Nakashima îl va întâlni pe Nuno Borges. Portughezul a produs, la rândul său, o surpriză importantă, după ce l-a eliminat pe Andrey Rublev, favoritul 13, scor 6 la 3 și 6 la 4.

Portughezul a pus astfel capăt unei serii de cinci înfrângeri consecutive în fața rusului și a ajuns pentru a doua săptămână la rând în optimile unui turneu Masters 1000. În schimb rezultatul are o consecință importantă pentru Rublev. Rusul va ieși din Top 20 ATP pentru prima dată de când a pătruns în această zonă a clasamentului, în ianuarie 2020.

Tot noaptea trecută Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul 2, și-a făcut loc în optimi după victoria cu 7 la 5 și 6 la 1 în fața argentinianului Juan Manuel Cerundolo.

Canadianul va juca în următoarea rundă cu Frances Tiafoe, care l-a eliminat pe Learner Tien cu 6 la 4, 4 la 6 și iarăși 6 la 4.

Iar Taylor Fritz, favoritul 6 și campion la Washington în această lună, l-a învins pe spaniolul Daniel Merida. Americanul a ajuns în optimile de la Cincinnati pentru a patra oară în ultimele cinci participări. Turneul din Ohio este unul dintre cele nouă turnee ATP Masters 1000 și reprezintă unul dintre cele mai importante turnee de pregătire înainte de US Open.